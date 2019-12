Laatzen

Herrscht jetzt wieder mehr Eintracht im Rat? In Sachen Finanzen sieht es so aus: Am Donnerstag entscheiden die 41 Mitglieder über den Haushalt 2020, in dem gleich mehrere Millionenprojekte zum Beschluss anstehen. Die oppositionelle CDU/FDP-Gruppe hat diesmal ihre Zustimmung signalisiert – zum ersten Mal seit drei Jahren.

Waren 2018 wegen der Straßenausbaubeiträge, der geplanten Wohnungsbaugesellschaft und der Rekommunalisierung der Schulreinigung zwischen den Fraktionen noch förmlich die Fetzen geflogen, dürfte diesmal mehr Harmonie zu erwarten sein. Denn bei allen großen Themen, die sich im nächsten Jahr in Haushaltszahlen niederschlagen, sind sich die rot-rot-grüne Ratsmehrheit und die gelb-schwarze Opposition einig: Das betrifft den Rathausneubau genauso wie die Erweiterung der beiden Schulzentren und Bauvorhaben in Grundschulen und Kitas.

„Wir müssen den Investitionsstau abbauen“

„Wir können dem Haushalt zustimmen“, kündigt FDP-Fraktionschef Gerhard Klaus an und ist sich darin mit dem stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Olaf Lichy einig. Zwar sehe der Haushalt auch für 2020 eine deutliche Neuverschuldung vor und sei defizitär. „Aber wir müssen den Investitionsstau abbauen“, sagt Klaus: Bei den Schulen würden Investitionen in Höhe von 110 Millionen Euro auf den Weg gebracht, hinzu kämen 10 Millionen für Kindertagesstätten. „Das sind alles Pflichtaufgaben.“

Das Risiko sei zudem überschaubar, da alle Kredite über 30 Jahre ausfinanziert seien und sich deshalb Zinserhöhungen nicht niederschlagen würden. Einziges Problem seien die Liquiditätskredite – gleichsam das Girokonto der Stadt –, die derzeit bei rund 20 Millionen Euro lägen. „Insgesamt ist die finanzielle Entwicklung dieser Stadt aber verantwortbar“, meint Klaus.

Kaum Uneinigkeit unter Fraktionen

Verhandlungen zwischen den Ratsgruppen habe es mangels größerer Streitpunkte deshalb in diesem Jahr nicht gegeben. Klaus und Lichy stören sich lediglich daran, dass SPD, Grüne und Linke für 2020 vorsorglich eine Million Euro statt der üblichen 500.000 Euro für den Kauf möglicher Bauflächen beiseite legen wollen. Da es keine Flächen dieser Größe gebe, ist dies aus Sicht von Klaus und Lichy eine „Luftnummer“.

An einem Strang zögen hingegen alle Ratsfraktionen bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, gegen die die Kommunalaufsicht Einwände erhoben hatte. „Wir sind wild entschlossen, dies notfalls auch gerichtlich durchzufechten“, sagt Klaus.

Mehr Geld für Straßenunterhaltung

Auf die eigenen Fahnen schreiben sich CDU und FDP den Vorschlag, die Unterhaltungskosten für Straßen um 50.000 Euro zu erhöhen – auch die Mehrheitsgruppe habe dem in den Vorberatungen zugestimmt. Bei weiteren 20.000 Euro für Baumpflanzungen sei Rot-Rot-Grün allerdings zum Ärger der Opposition nicht mitgegangen. Lichy lobte den Plan, 285.000 Euro für Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan auszugeben, die unter anderem für taktile Elemente auf Gehwegen und an Straßenübergängen aufgebracht werden sollen.

Die öffentliche Ratssitzung am Donnerstag, 12. Dezember, beginnt um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule.

Von Johannes Dorndorf