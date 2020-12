Laatzen

Die Laatzener FDP verlegt ihr Dreikönigstreffen 2021 wegen der Corona-Pandemie ins Internet. Am Mittwoch, 6. Januar, kommen die Freidemokraten, aber auch alle anderen Interessierten, zur Zoom-Konferenz zusammen. Dabei geht es in diesem Jahr naheliegend um die Viruskrise: „Wie kommen wir gut durch die Corona-Pandemie?“, lautet das Thema, das bei dem Onlinegespräch im Vordergrund stehen soll.

Fragen dazu beantwortet der FDP-Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann, der diesmal als Referent gewonnen wurde. Ullmann ist Medizinprofessor und Infektiologe an der Universitätsklinik Würzburg. Moderieren wird das Gespräch der Laatzener FDP-Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus.

Wer dabei sein will, kann sich per E-Mail unter der Adresse laatzen@freie-demokraten.de anmelden. Die Teilnehmer erhalten dann zwei Tage vor der Veranstaltung einen Zoom-Link per E-Mail. Die Veranstaltung dauert von 19 bis 20.30 Uhr, die Teilnahme ist gratis.

Von Johannes Dorndorf