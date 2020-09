Laatzen-Mitte

Von einem Fahrzeug der Laatzener Feuerwehr wird es künftig zahlreiche Miniaturversionen geben: Der Automodellhersteller Rietze mit Sitz in Altdorf bei Nürnberg will den Gerätewagen Logistik im Maßstab 1:87 produzieren. Und das originalgetreu: Selbst das Stadtwappen und das Emblem der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen sollen auf der nur wenige Zentimeter großen Version des Mercedes Benz Atego zu sehen sein.

„Die Firma hat uns vor einigen Wochen eine E-Mail geschrieben und angefragt, ob sie den Gerätewagen als Modell nachbauen darf“, berichtet Jens Peerdeman, der als hauptamtlicher Gerätewart der Stadtfeuerwehr Laatzen oft mit dem Originalfahrzeug unterwegs ist. Die Stadt habe kurz darauf die Genehmigung erteilt. „Unser Schirrmeister Sven Wenger hat das Auto dann von allen Seiten fotografiert und die Bilder nach Altdorf geschickt“, berichtet Peerdeman.

Den Gerätewagen Logistik hat der Bastler Fred Müller bereits detailgetreu nachgebaut. Das Modell ist allerdings ein Unikat. Quelle: Daniel Junker

Kurz darauf habe die fränkische Firma einen Entwurf zurückgeschickt, aus dem ersichtlich wurde, wie das Modell später aussehen soll. „Sie haben uns darum gebeten, zu prüfen, ob die Details stimmen“, erzählt der 33-Jährige. Kleinigkeiten wie die Reihenfolge der gelben Beschriftung an der Oberseite des Laderaumes seien noch nachgearbeitet worden. „Die Signalhörner an der Stoßstange haben auch noch gefehlt.“ Dieses Detail habe die Modellbaufirma aber nicht realisieren können.

Mindestens 300 Exemplare werden hergestellt

Hergestellt wurde das Miniaturfahrzeug noch nicht; es existiert bisher nur digital. Wie viele Exemplare letztlich produziert werden, hänge auch von der Anzahl der Vorbestellungen ab, sagt Ute Thurner, Vertriebsmitarbeiterin des Herstellers Rietze. „Wir sind noch in der Vorstellungsphase, der Katalog ist erst seit Kurzem im Umlauf“, sagt sie. Die darin vorgestellten 41 Modelle, unter denen sich auch ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Hildesheim befindet, würden nach und nach produziert. „Es gibt ein Minimum von 300 Exemplaren pro Modell, je nach Anzahl der Vorbestellungen können aber auch 600 Stück oder mehr produziert werden.“

Zur Galerie Ein Automodell-Hersteller aus Bayern will den Lastwagen der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen im Maßstab 1:87 produzieren.

Anhand der Fotos der Laatzener Feuerwehr habe die Firma zunächst eine grafische Ansicht erstellt, berichtet Thurner. Im neuen Katalog ist die simulierte Darstellung des Fahrzeugs bereits zu sehen. Die Miniaturversion des Laatzener Gerätewagens werde dann auf Basis eines bereits existierenden Grundmodells angepasst. „Diese Vorlage ist auf unsere Werkzeuge und Maschinen abgestimmt.“

Bei der Produktion werde dann ein Kunststoffgranulat mit Druck in Spritzgussmaschinen eingespritzt, das in Sekundenbruchteilen erkaltet. „Die einzelnen Teile werden dann noch mal durchgesehen, gesäubert und entgratet“, beschreibt Thurner den Herstellungsprozess. Am Ende würden die Einzelteile lackiert, nach Vorlage des Laatzener Originals bedruckt und per Hand zusammengesetzt. Bestellbar ist der Mini-Lastwagen bereits jetzt, ausgeliefert werden soll er im November oder Dezember. „Es ist geplant, dass alle Fahrzeugmodelle vor Weihnachten erhältlich sein sollen.“ Das Modellfahrzeug soll laut Katalog 17,44 Euro kosten.

Ein Mini-Unikat gibt es schon

Tatsächlich gibt es schon jetzt eine Miniatur-Variante des Lastwagens. Das Unikat, das der Laatzener Bastler Fred Müller in mühevoller Detailarbeit gebaut hat, steht in einer Vitrine in der Wache der Freiwilligen Feuerwehr am Sankt-Florian-Weg in Laatzen-Mitte. „ Fred Müller hat von sämtlichen Einsatzfahrzeugen, die seit den Sechzigerjahren bei der Stadtfeuerwehr Laatzen im Einsatz waren, Modelle hergestellt“, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Dazu gehören nicht nur die Autos, sondern auch die Anhänger – und zwar aus sämtlichen Ortsfeuerwehren. Sobald die Stadt ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr beschafft, werde es von Müller vor Ort inspiziert und vermessen.

Die Gerätewarte Torsten Sturmeid (links) und Jens Peerdeman zeigen den Gerätewagen Logistik der Stadtfeuerwehr Laatzen, der jetzt als Automodell nachgebaut wird. Zum Vergleich: Die Mini-Varianten des Busses der Feuerwehr Ronnenberg (links) und der Drehleiter der Feuerwehr Hildesheim. Quelle: Daniel Junker

Allerdings baue Müller seine Modelle aus Teilen von Fahrzeugbausätzen zusammen, während die Formen bei der Firma Rietze eigens gegossen werden. „Die Modelle sind pingelig genau verarbeitet“, zollt Senft dem Bastler Anerkennung. „Die Beklebung gibt er sogar in Auftrag.“

Gerätewagen Logistik bringt Nachschub zur Einsatzstelle Mit dem Gerätewagen Logistik wird Material zu den Einsatzstellen gebracht oder von dort abtransportiert. „Wir bringen damit zum Beispiel Schläuche, Atemschutzgeräte oder andere Dinge dorthin, wo sie gerade gebraucht werden“, erklärt Gerätewart Jens Peerdeman die Funktion des Lastwagens. Manchmal würden auch Essen und Getränke oder sogar Trainingsanzüge vor Ort benötigt, „damit die Kollegen nicht in Unterhose nach Hause gehen müssen“, ergänzt Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Der Gerätewagen Logistik rückt auch aus, wenn die Kollegen der Ortsfeuerwehren Nachschub benötigen. Vor Kurzem seien zum Beispiel die Löschfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Rethen und Gleidingen nach dem Einsatz mit neuen Schläuchen, Atemschutzgeräten und Schaummaterial bestückt worden. „Sie sind dann gleich wieder einsatzbereit und können sofort zum nächsten Einsatz ausrücken“, sagt Peerdeman. Die verschmutzten oder mit Rauch und Ruß kontaminierten Geräte würden mit diesem Lastwagen von der Einsatzstelle abtransportiert. „Die Schläuche werden in Ronnenberg gereinigt, die Atemmasken und Schutzanzüge säubern wir selbst.“ Gebaut wurde das Fahrzeug bereits im Jahr 2010. „Es wurde vorher im psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch für den Transport von Wäschewagen genutzt“, sagt Peerdeman. 2017 habe die Stadt den Lkw gebraucht gekauft, danach wurde er mit Funkgeräten, Signalhörnern und Blaulicht ausgestattet, rot lackiert und mit Schriftzügen beklebt.

Von Daniel Junker