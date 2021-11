Laatzen-Mitte

Die Erzählungen gehen unter die Haut: Etwa die von Muriel Mastbaum, die als Kind die nächtlichen Schreie ihres Vaters erlebt hat und den Erzählungen von ihm und anderer Holocaust-Überlebenden lauschte. „Das ist etwas anderes, als wenn man einmal im Jahr nach Yad Vashem geht oder den Holocaust-Gedenktag erlebt. Bei uns ging das jeden Tag, das ganze Jahr“, sagt Mastbaum. Die Vernichtung der Juden in der NS-Zeit, die Shoah, sei ein integraler Bestandteil ihres Lebens, sagt die 58-Jährige.

Oder die Kindheitserinnerungen der israelischen Folk- und Soulsängerin Noam Bar Azulay, die in Tel Aviv aufwuchs und seit 2013 in Hannover lebt: Als sie zehn Jahre alt war, erlebte sie die Intifada, den Aufstand der Palästinenser. „Mein Großvater nahm immer den Bus vom Norden in den Süden von Tel Aviv, immer um die gleiche Uhrzeit“, berichtet Azulay. An einem Tag habe es einen Bombenanschlag auf genau auf diesen Bus gegeben. „Ich erinnere mich, wie meine Mutter am Telefon schrie“, ein Bekannter sei sogar in die Leichenhalle gefahren, um Sicherheit zu haben. „Es gab ja damals noch keine Handys.“ Bis sich dann herausstellte, dass ihr Großvater an diesem einen Tag einen Bus später nahm.

Muriel Mastbaum und Noam Bar Azulay gehören zu den fünf in Deutschland und Frankreich lebenden Juden, die die Laatzener Publizistin Corinna Luedtke 2019 im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Erinnern für die Zukunft“ interviewt hat. Mitglieder des Laatzener Jugendbeirats haben die dabei entstandenen Filmmitschnitte, insgesamt neun Stunden Material, nun in einem Projekt gemeinsam mit Luedtke gesichtet und nach Themengebieten sortiert. Heraus gekommen ist dabei der 70-minütige Film „Erinnern für die Zukunft – eine Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur“, der am Donnerstagabend in den Räumen der Leine-VHS erstmals öffentlich gezeigt wurde.

Das Ergebnis ist so eindrücklich wie lehrreich. Eindrücklich, weil die Interviewpartner mit großer Offenheit von ihrer Familiengeschichte und ihrer Kindheit erzählten, von der Bedeutung, die der Holocaust für ihr heutiges Leben hat, und von ihrem Alltag als Juden in einer nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft.

Und lehrreich, weil die rund 25 Zuhörer, die der Premiere beiwohnten, vieles über das frühere und heutige Leben von Juden in Israel, Deutschland und andernorts erfahren. Da ging es beispielsweise um die Frage, ob sich Juden und Jüdinnen offen zu erkennen geben sollten, um die persönliche Militärzeit im Gaza-Streifen und die Bedeutung des jährlichen Holocaust-Gedenktags Yom Hashoah, an dem ganz Israel für zwei Minuten still steht.

Befragt wurden bei der Interviewreihe Juden aus zwei Generationen: Mastbaum, die bei der Filmpremiere persönlich anwesend war, ist Tochter des Holocaust-Überlebenden Abraham Mastbaum. Noam Bar Azulay, die Hebräisch-Lehrerin Anat Karck und die beiden Musiker David Strongin und Alon Sariel gehören hingegen der Enkelgeneration an.

Entsprechend unterschiedlich ist die individuelle Erinnerungskultur: Für Mastbaum ist diese „integraler Bestandteil“ ihres Lebens. Azulay sagt hingegen über die vielen Filme, Besuche in Gedenkstätten und Gedenktage, mit denen sie in Israel aufgewachsen ist: „Wir haben viele Informationen bekommen, aber wir konnten das nicht richtig fühlen. Wenn man Überlebende trifft, versteht man es besser.“ Für Alon Sariel gilt: „Die Shoah beeinflusst alles, die Welt ist nach Auschwitz nicht das, was sie vorher war.“

Gemein hatten alle Befragten, dass sie ganz offensichtlich „verwurzelt in Familie und Vergangenheit“ sind, wie es in der Zwischenüberschrift eines der Filmkapitel formuliert wird. „Ich weiß nicht, ob junge Leute in Deutschland so genau sagen könnten, wo Oma und Opa herkommen und welche Bedeutung das für ihr eigenes Leben hat“, kommentierte dies Luedtke.

Großes Lob erteilte Luedtke den 15- bis 18-jährigen Teilnehmern des Filmprojekts, das im Rahmen des Programms „Demokratie leben“ gefördert wurde. „Mich hat die Projektarbeit mehrfach einfach umgehauen: Was da an Interpretationen von den Jugendlichen kam, war toll.“ Bei der Filmvorstellung übernahm Pauline Wünsch die Aufgabe, die Arbeit aus Sicht der Schüler zu schildern: „Sowohl mich als auch die anderen Teilnehmer hat das sehr berührt“, bekannte sie.

