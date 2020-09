Gleidingen

Mehr Gründächer, neue Freizeitflächen für Rethen, Grasdorf und Gleidingen, Aussichtstürme in der Masch und bessere Verbindungen im Grünen – das Freiraumkonzept für Laatzen steckt voller Ideen, über die in der Stadt eigentlich eine breite Diskussion angestoßen werden sollte. Bürger und Politik tun sich allerdings schwer, sich durch das 130 Seiten starke Konzept zu wühlen – und inzwischen herrscht auch Verwirrung darüber, wie sich Laatzens Bürger bei dem Thema überhaupt einbringen können.

Ausgangspunkt des Missstands ist die Corona-Epidemie. Ursprünglich hatte die Stadt vor, die vom Landschaftsarchitekturbüro Lichtenstein erarbeiteten Ideen in Bürgerworkshops vorzustellen und dort zu diskutieren. Die Ergebnisse sollten dann in die Schlussfassung des Konzept eingearbeitet werden. Aus Infektionsschutzgründen blies die Verwaltung die Veranstaltungen jedoch ab. „Wir haben stattdessen den Weg über die gewählten Vertreter in den Ortsräten gewählt, um die Bevölkerung mit einzubinden“, stellte Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels jetzt im Gleidinger Ortsrat klar. Sprich: Wer Ideen einbringen möchte, müsse sich an die Ortsratsmitglieder wenden.

Politik kritisiert Konzeptumfang

Auch die sind allerdings mit dem Umfang des 130-Seiten-Entwurfs wenig glücklich – zumal die Stadt auf eine umfassende mündliche Präsentation verzichtet. „Ich habe mir das Freiraumkonzept weder heruntergeladen noch ausgedruckt. Soll ich das jetzt machen? Das finde ich nicht schön“, bekannte etwa Rolf Pieper ( CDU) im Gleidinger Ortsrat. Sein Fraktionskollege Peter Jeßberger schlug vor, zumindest die für Gleidingen relevanten Punkte einzeln aufzuführen und ins Internet zu stellen, sodass die Sache für Politik und Bürger überschaubarer wird. Ein Zuhörer regte eine 50-Seiten-Zusammenfassung an.

Auch die Bürgerbeteiligung über den Umweg der Ortsräte stößt auf Kritik. „Ich würde mich nicht gut vertreten fühlen, wenn die Ortsratsmitglieder das Ding noch nicht einmal gelesen haben“, sagte Constanze Pathmaperuma vom Laatzener Seniorenbeirat. Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es im Rathaus, die Ideen sollten zwar möglichst über die Ortsratsmitglieder eingebracht werden. „Nichtsdestotrotz werden direkte Hinweise und Anregungen von Bürgern per E-Mail oder Brief nicht ignoriert, sondern ebenfalls berücksichtigt“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann.

Hier gibt’s weitere Infos Wer Anregungen per E-Mail einbringen möchte, kann sich per E-Mail an stadtplanung@laatzen.de an die Stadt wenden. Das Konzept ist hier im Internet zu finden.

Eine Kurzversion des Freiraumkonzepts lehnt man im Rathaus hingegen ab. „Die Inhalte bestimmen den Umfang“, sagt Brinkmann. Die Frist für Rückmeldungen sei aber bis zum Jahresende verlängert worden, so dass den Ortsräten genügend Zeit bleibe, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Im Frühjahr werde der Entwurf dann überarbeitet, im zweiten Quartal steht der Beschluss im Rat an.

Von Johannes Dorndorf