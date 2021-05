Laatzen

Mit einer Regenbogenaktion machen die Laatzener Grünen derzeit auf den Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai aufmerksam: An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet malen die Mitglieder Regenbögen auf das Pflaster und den Asphalt auf. Den Anfang haben Andrea Melletat und Andreas Quasten mit einer Malaktion vor dem Grasdorfer Naturschutzzentrum gemacht. Weitere Aktionen, die übrigens ganz offiziell bei der Stadt angemeldet sind, sind auch in den anderen Ortsteilen geplant – unter anderem rund ums Leine-Center.

Der internationale Tag erinnert an den 17. Mai 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen hat. „Das Thema ist noch nie bei uns Grünen in Laatzen in den Vordergrund gestellt worden“, sagt Melletat, die als Familienrechtlerin mit dem Thema auch beruflich befasst ist.

Online-Dialog am 16. Mai

Inhaltlich begleitet wird die Aktion mit einer für alle Interessierten offenen Videokonferenz am Sonntag, 16. Mai. Beim Grünen-Dialog soll auf die Frage eingegangen werden, wie die Situation von homo- und transsexuellen Menschen in der Region und insbesondere in Laatzen ist, welche Erfahrungen sie mit sexueller Diversität machen und welche Angebote zur Unterstützung es gibt. Mit dabei sind Renee Steinhoff, gleichstellungs- und queerpolitische Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion Hannover, Regionaldiakon Gunnar Ahlborn, der den Treffpunkt Andersroom in Rethen initiiert hat, der Student und Andersroom-Aktivist Torben Heymann sowie die Grünen-Ratsfrau Andrea Melletat. Die Moderation übernimmt Regina Asendorf, die bei der Kommunalwahl im September als Bürgermeisterkandidatin für die Grünen antritt.

Der Online-Dialog am 16. Mai beginnt um 19 Uhr. Teilnehmer können sich unter dem Link https:/gruenlink.de/206p einwählen und mitdiskutieren. Nähere Infos gibt es auch im Internet auf regenbogen-laatzen.de.

Von Johannes Dorndorf