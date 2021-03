Laatzen-Mitte

Nicht nur an der Albert-Einstein-Schule (AES) in Laatzen-Mitte können sich sich Lehrkräfte und Beschäftigte per Schnelltest auf eine Corona-Infektion testen lassen. Das Angebot an der Kooperativen Gesamtschule gibt es seit Mittwoch. Mindestens zwei Grundschulen im Stadtgebiet waren mit ihrem Vorstoß sogar schneller als die AES: Am Freitag haben Mitarbeiter des Testzentrums an der Jordanstraße in Hannover bereits zum zweiten Mal Abstriche in den Schulen Pestalozzistraße und Langes Feld vorgenommen.

Beim ersten Termin am Freitag, 5. März, hatten sich an der Grundschule Pestalozzistraße 23 Personen testen lassen – das ist knapp die Hälfte der 50 Berechtigen, zu denen Lehrkräfte, aber auch pädagogisches Personal zählen. „In dieser Woche standen bereits 33 Mitarbeiter auf der Liste“, berichtet Schulleiter Axel Paulig. Einige Pädagogen seien am Freitag nicht vor Ort gewesen, und „sehr wenige“ hätten das freiwillige Angebot bislang nicht angenommen.

Getestete erhalten Ergebnis per E-Mail

„Generell ist das Interesse groß“, sagt Paulig. „Die Kollegen sind sehr glücklich darüber, dass wir ein Testteam vor Ort haben und sie nicht zu einem Testzentrum fahren oder bei einem Arzt anfragen müssen.“ Alle Getesteten erhielten ihr Ergebnis individuell per E-Mail. „Andere erfahren davon nichts“, sagt Paulig. Allerdings seien die Beschäftigten verpflichtet, im Falle eines positiven Ergebnisses die Schulleitung zu informieren. Bislang fielen aber alle Tests negativ aus.

An der Grundschule Im Langen Feld gibt es das gleiche Angebot ebenfalls seit der vergangenen Woche. „Am ersten Termin haben 22 Mitarbeiter teilgenommen“, sagt Rektor Wilhelm Cornelius. Auch dort wurden keine Infektionen festgestellt. Neu bei den wöchentlichen Schnelltests in den Schulen dabei ist nun auch die Grundschule Alte Rathausstraße. Über die Zahl der dort am Freitag erstmals durchgeführten Tests war aber noch nichts zu erfahren.

Ein Gefühl der Sicherheit

„Ich finde es sehr praktisch, dass wir nicht zu einem Arzt fahren müssen“, sagt Lehrerin Annika Künzel, die an der Grundschule Pestalozzistraße am Freitag als eine der ersten an der Reihe war. „Organisatorisch ist es viel besser mit dem Unterricht zu vereinbaren, wenn direkt an der Schule getestet wird“, ergänzt ihre Kollegen Luisa Reißel. „Es gibt einem ein Gefühl der Sicherheit, wenn man zumindest einmal pro Woche getestet wird.“ Dieser Ansicht ist auch ihre Kollegin Meike Jung. „Wir sind tagtäglich mit den Schülern zusammen, selbst in Szenario B sind das täglich Kinder aus etwa zwölf Haushalten.“ Da die Gruppen im täglichen Wechsel unterrichtet werden, treffen die Lehrer im Laufe der Woche sogar auf alle Schüler der Klasse.

Mitarbeiter der Grundschule Pestalozzistraße in Laatzen werden mit einem Corona-Schnelltest überprüft. Quelle: Daniel Junker

„Ich finde es dennoch sehr wichtig, dass die Kinder zur Schule kommen können“, sagt Reißel. „Ich merke, dass die Kinder das brauchen.“ In der Gesamtbetrachtung meisterten die Schüler die derzeitige Situation sehr unterschiedlich. „Einige werden das Schuljahr gut durchkriegen“, sagt Jung. „Schüler, die zu Hause eine schwierige Situation haben, fallen aber komplett hinten runter, weil sie sich am Homeschooling kaum beteiligen.“

Für die Schnelltests in den Schulen sind Berechtigungsscheine nötig, die von der Leitung abgezeichnet werden müssen. Vorerst sind Termine bis zum 28. März angesetzt. Dann beginnen die Osterferien. „Wie es nach den Ferien weitergeht wissen wir noch nicht“, sagt Paulig. „Wir hoffen, dass das Ministerium so lange Berechtigungsscheine ausstellt, bis die Mitarbeiter geimpft sind.“

Lehrkräfte warten auf Impftermin

Das Interesse der Lehrkräfte an Impfungen sei sowohl an der Pestalozzistraße als auch Im Langen Feld äußerst hoch, berichten die Schulleiter. Fast alle hätten sich auf die Teilnehmerliste setzen lassen, nun warten sie auf einen Termin.

„Wir hoffen, dass sich die Situation damit wieder ein bisschen entspannt“, sagt Lehrerin Meike Jung. An der Grundschule Pestalozzistraße seien in den vergangenen Monaten mehrere Lehrer an Corona erkrankt, „die Kollegen hatten aber keine Freunde getroffen. Sie müssen sich also entweder in der Schule oder beim Einkaufen angesteckt haben.“

