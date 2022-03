Laatzener Haushalt 2022: SPD sorgt sich um steigende Zinsen

Laatzen

Nächste Woche – am 24. März – wird der Rat der Stadt über den städtischen Etat für 2022 entscheiden. Im Vorfeld haben Laatzens Sozialdemokraten nun ihre Zielrichtung und die Korrekturen am Haushaltsentwurf von Bürgermeister Kai Eggert (SPD) erörtert. Grundtenor: Die Stadt erhält wie andere Kommunen zu wenig Geld, um ihren Aufgaben nachzukommen. An wichtigen sozialen Anliegen wolle man jedoch festhalten.

„Wir haben das Problem, dass die Finanzausstattung der Kommunen zu gering ist“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Patrick Mewes. Die Kommunen bräuchten mehr Luft zum Atmen. „Wir werden deshalb mit übergeordneten Gremien in Kontakt treten“, kündigte Mewes an – denn schließlich regiert die SPD sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. „Selbst wenn wir keine freiwilligen Leistungen anbieten würden, wäre der Haushalt nicht ausgeglichen“, ergänzt die Vorsitzende der Ratsfraktion Silke Rehmert.

Laatzener SPD hält an Wohnungsbau fest

An den Aufgaben in wichtigen sozialen Feldern wollen die Sozialdemokraten trotz der schwierigen Finanzlage festhalten. „Vom Angebot in der Kinder- und Jugendbetreuung rücken wir nicht ab“, sagt Mewes. Auch an der Leine-VHS halte die SPD fest. „Wir stehen zur VHS, weil Laatzen davon immens profitiert“, sagt Mewes. Wie ernst es die Sozialdemokraten mit solchen Themen halten, wurde auch jüngst im Laatzener Sozialausschuss deutlich. Die Stadtverwaltung wollte eigentlich eine leer stehende Doppelhaushälfte an der Blumenstraße in Rethen verkaufen. Die rot-rot-grüne Ratsgruppe will an der Immobilie hingegen festhalten und notfalls neu bauen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Wir stehen dafür, Grundstücke zu behalten und weiterzuentwickeln“, so Rehmert.

Ein wichtiges Thema für die SPD ist auch die künftige Ganztagsbetreuung in Schulen: Ab 2026 soll diese zum bundesweiten Rechtsanspruch werden. „Das funktioniert nur, wenn man nicht nur Gebäude hinstellt, sondern die Akteure auch zusammenarbeiten“, sagt Mewes. Dafür sei ein gesellschaftlicher Dialog nötig, an dem die Schulen, die Stadt, aber auch Vereine und andere Akteure beteiligt werden müssten.

Zinsanstieg bereitet Sorgen

Unterm Strich sieht die SPD die Haushaltsplanung auf dem richtigen Weg. „Die Ziele sind die richtigen“, sagt Rehmert. „Aber von den Finanzen her ist das ein sportliches Herangehen.“ Sorge bereiten Mewes die steigenden Zinsen, die sich auch auf die kommunalen Kredite auswirken könnten. „Wenn das Zinsniveau bei den Liquiditätskrediten um 2 Prozent steigt, entspricht das einer Summe, von der man jedes Jahr einen neuen Sportplatz bauen könnte.“