Die Laatzener Jungsozialisten ( Jusos) haben sich einen neuen Sprecherkreis gewählt, der die Funktion eines Vorstandes übernehmen soll. Ihm gehören sechs gleichberechtigte Mitglieder an, denen verschiedene Aufgabenfelder zugeordnet wurden.

So sollen Jonas Seidel (Rethen/ Gleidingen) und Davin Scheibe ( Laatzen) die Sitzungen der SPD-Nachwuchsorganisation leiten. Scheibe wird die Jusos darüber hinaus in den städtischen Parteigremien vertreten. Shahrnoush Malekzadeh (Rethen/ Gleidingen) und Felix Habicht ( Ingeln-Oesselse) werden den Auftritt der Laatzener Jusos bei Instagram gestalten, während Daniel Kaske (Rethen/ Gleidingen) und Jordan Sokoloski die Pressearbeit übernehmen.

Leitungsteam will Jusos wieder „handlungsstark“ machen

Nach Kaskes Angaben gibt es in der Laatzener SPD zwar mehr als 30 Mitglieder im Juso-Alter bis zu 35 Jahren, aber davon seien nur ein gutes Dutzend aktiv. Nachdem es in den vergangenen Jahren nur noch wenige Aktivitäten gegeben habe, wolle das neue Leitungsteam die Arbeitsgemeinschaft „erst mal wieder handlungsstark“ machen, kündigte Kaske an.

Nicht zuletzt aufgrund mehrerer Neueintritte wolle man sich „mit verstärkter Kraft“ dafür einsetzen, „ Laatzen zukunftssicher und sozial gerecht zu gestalten“. Dazu sollen soziale Brennpunkte entschärft sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt verbessert werden, erklärte der Pressesprecher. Dabei setzen die Jusos nicht nur auf eigene Ideen, sondern hoffen auch auf Anregungen und Mitarbeit von außen.

Von Thomas Böger