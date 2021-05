Laatzen-Mitte

Die Künstlergruppe „8+1“ hat einen Lehrfilm produziert, bei dem die Mitglieder sehr anschaulich zeigen, wie in Laatzen-Mitte Kupferstiche und Radierungen gefertigt werden. „Auf Dürers Spuren“ heißt das Video, mit dem die Gruppe einen Blick auf das Druckhandwerk wirft. „Die Menschen wissen heutzutage wenig über die Technik, mit der früher künstlerische Drucke produziert wurden“, sagt Dietmar Lex. „Kupferstiche und Radierungen gehören heute nicht mehr zu den nachgefragten Kunstrichtungen, obwohl man für die Herstellung viel künstlerische Vorbildung benötigt. Leider sind Kupferstiche und Radierungen aber nicht mehr salonfähig.“

Gruppe gewährt Einblicke in die Kunstwerkstatt

Auch aus diesem Grund hat es sich die Gruppe zum Ziel gemacht, die alten Drucktechniken wieder zum Leben zu erwecken – und über die Produktion der Kunstwerke zu informieren. Der knapp 15-minütige Film, an dem die Gruppenmitglieder Alexander Engel, Thomas Meyer und Dietmar Lex mehr als ein Jahr lang gearbeitet haben, verdeutlicht dieses Interesse. Das Video zeigt, wie die Kunstwerke entstehen. Zudem gewährt die Gruppe, die 1983 aus einem VHS-Kurs hervorgegangen ist, Einblicke in ihre an der Mannheimer Straße in Laatzen-Mitte beheimatete Kunstwerkstatt. „Treten Sie ein und beobachten Sie die vielen Einzelschritte, die zur Herstellung einer Druckgrafik erforderlich sind“, sagt Jacqueline Bohrmann, die den Kommentar eingesprochen hat.

In dem Film demonstrieren die Gruppenmitglieder Dietmar Lex, Thomas Meyer, Christel Dames, Christel Sommer, Christa Grafe, Ines Lex, Rainhard Ludewig, Heinrich Luchtmann, wie sie ihre Kupferstiche und Radierungen anfertigen. Die Filmemacher werfen dabei insbesondere einen Blick auf die einzelnen Arbeitsvorgänge, die für die Erstellung einer Radierung notwendig sind – vom Anfeuchten des Büttenpapiers über das Abgraten der Plattenkanten und die Vorbereitung der Druckfarbe bis zum Radiervorgang und der Ätzung der Druckplatte mit Eisenchloridsäure.

Filmemacher beschreiben den Druckvorgang

Engel, Meyer und Lex machen in ihrem Video auch den Druckvorgang sichtbar, bei dem die Farbe auf das angefeuchtete Büttenpapier übertragen wird. „Man ist jedes Mal gespannt auf das Ergebnis, das sich ein ums andere Mal oft auch überraschend herausschält“, macht Bohrmann im Kommentar deutlich. Darüber hinaus gewährt die Gruppe einen Einblick in die Kaltnadeltechnik, bei der die Zeichnung mit einem spitzen Radierwerkzeug direkt in die Metallplatte gestochen wird.

Auch die Herstellung eines Aquatinta-Mehrfarbdruckes mit vier einzelnen Druckplatten, der darüber hinaus noch weitere technische Schritte erfordert, wird in dem Film dezidiert beschrieben. Zum Abschluss zeigen die Filmemacher einige Grafiken, die in der Werkstatt der Gruppe entstanden sind, aber auch Beispiele und Vorbilder der großen Druckmeister wie Francesco Goya, Rembrandt, Heinrich Ramberg und natürlich Albrecht Dürer.

Hilfestellung für Schüler

„In diesen Zeiten ist der Film vielleicht auch eine kurzweilige Hilfestellung für den ohnehin schon fehlenden Kunstunterricht an den Schulen“, sagt Dietmar Lex. Die Gruppe habe den Schulen bereits Atelierführungen angeboten. Generell gewähre die Gruppe gerne Einblicke in die Arbeit in ihrem gemeinsamen Atelier. „Nach Absprache ist das grundsätzlich immer möglich“ – sobald es die Corona-Situation wieder zulasse. Den Film auf dem Videokanal YouTube eingestellt. Wer sich darüber hinaus für einen Atelierbesuch interessiert, wendet sich per E-Mail an dietmar.lex@gmx.de an die Gruppe.

Von Daniel Junker