Laatzen

Nach dem Beginn der neuen Ratsperiode ist der Ortsrat Laatzen das erste Gremium, das öffentlich tagen wird. Bei der Sitzung am Dienstag, 9. November, entscheiden die neu gewählten Mitglieder unter anderem darüber, wer Ortsbürgermeister wird und wer als Stellvertreter eingesetzt werden soll. Traditionell werden auch die ausgeschiedenen Mitglieder geehrt.

Videoüberwachung zwischen Leine-Center und Haltestelle

Inhaltlich geht es außerdem um einen Antrag der CDU/FDP-Ratsgruppe, die nach den jüngsten Gewalttaten fordert, eine Videoüberwachung zwischen Leine-Center und Stadtbahn-Haltestelle zu prüfen.

Weitere Themen sind ein Antrag zur Verkehrsberuhigung an der Langen Weihe, die Entfernung eines Abfallbehälters am Parkplatz Neuer Schlag und die Pflege eines kombinierten Fuß- und Wanderwegs in der Leinemasch. Die Sitzung ist öffentlich, sie beginnt um 18 Uhr im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums.

Von Johannes Dorndorf