Laatzen-Mitte

Wie sicher ist Laatzens Stadtzentrum nach den jüngsten Gewalttaten im Umfeld der Grand-Quevilly-Passage und der Stadtbahnhaltestelle? Nicht erst seit den Vorfällen vom Wochenende wird in Laatzen über die Sicherheit im Stadtzentrum diskutiert. Die Polizei setzt vor allem auf intensive Kontrollen im Zentrum.

„Wir führen da jetzt schon sehr viele Kontrollen durch“, sagt Stephan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Laatzener Polizei. „Die werden wir auch weiterhin machen“, kündigte er an. Das Kommissariat erhalte dabei personelle Unterstützung aus Hannover: Beamte der übrigen Polizeiinspektion, aber auch der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) würden neben den Kollegen vor Ort „permanent“ Streife gehen.

„Wir schauen dabei, wo und wann etwas passiert“, versichert Schwarzbard. „Zu den entsprechenden Zeiten sind wir besonders aufmerksam.“ Auch sei die personelle Ausstattung in Laatzen derzeit gut, außer den Beamten in Uniform seien auch Kollegen in Zivil unterwegs. Insbesondere Gruppen auffälliger Jugendlicher und Heranwachsender würden dabei kontrolliert. Trotz der jüngsten Fälle gelte Laatzen jedoch nicht als Kriminalitätsschwerpunkt.

Politik spricht über Videoüberwachung

Dennoch bereitet die Häufung im Stadtzentrum Sorgen. In den vergangenen zwölf Monaten sind acht Vorfälle bekannt worden, bei denen Jugendliche Passanten und Sicherheitsleute angriffen, bedrohten und ausraubten, sich prügelten oder mit Steinen warfen. Hinzu kamen mehrere Sachbeschädigungen insbesondere durch Zündeleien.

Politiker in Laatzen haben wiederholt die Idee einer Videoüberwachung ins Spiel gebracht. Die rechtlichen Hürden dafür sind allerdings hoch, wie Stadtsprecherin Anke Weisbrich erläutert. „Wir prüfen, in welchem Umfang eine Bildübertragung rechtlich möglich ist.“ Bei einem solchen Modell beobachtet ein Mitarbeiter einen Bereich lediglich live am Bildschirm. Klar sei: „Eine Aufzeichnung ist auf keinen Fall möglich.“ Dies sei – wenn überhaupt – der Polizei vorbehalten, die dies nur unter bestimmten Voraussetzungen durchführen dürfe.

Rechtliche Hürden für Überwachung sind hoch

Im öffentlichen Bereich sei dies allerdings nur unter strengen Voraussetzungen möglich, erläutert Kriminal- und Ermittlungsleiter Schwarzbard. Ausnahmen seien auf öffentlichen Flächen nur möglich, wenn es sich um einen Kriminalitätsschwerpunkt handle. „Den haben wir in dem Bereich nicht“, die Schwelle dafür liege deutlich höher als die Situation in Laatzen hergebe. Die Vorfälle seien als vereinzelte Taten zu betrachten.

Die Stadtverwaltung setzt parallel zu diesen Überlegungen auf die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit. Im Mai und Juni 2021 hatte die Kommune zwei Sozialpädagogen eingestellt. Statt wie bei der klassischen Jugendarbeit in Kinder- und Jugendtreffs mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, spricht das Duo junge Menschen im öffentlichen Raum an. Über die bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich konnte die Stadt am Dienstag kurzfristig keine Auskunft geben.

Die Ermittlungen der Polizei wegen des jüngsten Vorfalls, bei dem ein 17-Jähriger aus Barsinghausen geschlagen, getreten und ausgeraubt wurde, dauern unterdessen an. Nach Angaben der Laatzener Polizei gebe es keine neuen Hinweise zu der Tat.

Von Johannes Dorndorf