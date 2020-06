Laatzen-Mitte/Grasdorf

Das hätte Ursula Kortner vor einer Woche wohl nicht für möglich gehalten: Zum sechsten Geburtstag ihrer Urenkelin Olivia hat die 89-jährige Bewohnerin von Victor’s Residenz Margarethenhof ihrer Familie einen Besuch abgestattet – und zwar per Fahrrad. Dabei sollen Bewohner von Pflegeheimen das Gelände der Einrichtungen derzeit möglichst nicht verlassen. Damit die Senioren trotzdem mal raus können, hat sich das Pflegeheim erfinderisch gezeigt und sich ein Fahrrad ausgeliehen, auf dem sich Rollstühle befestigen lassen.

Zur Galerie Victor’s Residenz Margarethenhof hat ein spezielles Rollstuhl-Fahrrad ausgeliehen, auf dem die Mitarbeiter Senioren jetzt durch Laatzen kutschieren.

Seit einer Woche kutschiert Daniel Görlich vom Sozialkulturellen Dienst nun ältere Herren und Damen durch Laatzen. Meist dreht er mit den Senioren einige Runden in der Nähe der Residenz, manchmal sind aber auch Besuche bei Verwandten möglich – so wie bei Ursula Kortner. „Sie hatte uns erzählt, dass ihre Urenkelin Geburtstag hat“, berichtet Direktor Adrian Grandt. Wie es der Zufall so wollte, hatte er just an diesem Tag ein Lastenfahrrad ausgeliehen, auf dessen Vorderachse ein Rollstuhl samt Insasse transportiert werden kann. „Ich hatte so ein Rad mal beim Aegidiushaus in Hannover gesehen“, sagt Grandt. Also habe er sich über den Verein Officium darum bemüht, für die Laatzener Betreuungseinrichtung ein Exemplar auszuleihen.

Anzeige

Besuch ist eine handfeste Überraschung

Ursula Kortner war eine der ersten Mitfahrerinnen – und sorgte mit ihrer Fahrt zum Geburtstag ihrer Urenkelin gleich für eine handfeste Überraschung bei ihrer Familie. Den Besuch hatte die Residenz nur mit Kortners Tochter Evelyn abgesprochen. Enkel Nico, seine Lebenspartnerin Linda Hölscher und das Geburtstagskind Olivia sowie ihr Bruder Emil waren nicht informiert – und ziemlich baff, als Daniel Görlich plötzlich mit Uroma Ursula vor dem Haus an der Blumenstraße vorfuhr. Geburtstagskind Olivia fand es „richtig cool, dass die Oma herkommen kann.“

Weitere HAZ+ Artikel

So konnte die Familie zum ersten Mal seit drei Monaten zusammen Kaffee trinken und eine gemeinsame Stunde im Garten genießen – unter Wahrung der Abstandsregeln. „Wir haben für die Oma und Herrn Görlich einen eigenen Tisch im Garten aufgestellt“, sagt Linda Hölscher. „Natürlich würden wir die Oma gerne mal in den Arm nehmen, aber das geht nun mal nicht.“ Kortner ist gleichwohl begeistert: „Es ist wunderbar, dass man damit endlich mal wieder nach draußen kommt. Das ist schon ein Gefühl von Freiheit.“

Lastenrad ist nur ausgeliehen

Von Angesicht zu Angesicht hatte Kortner ihre Familie zum letzten Mal bei ihrem 89. Geburtstag am 19. Februar gesehen. „Wir haben uns zwischenzeitlich immer am Besuchsfenster getroffen, das die Residenz eingerichtet hat“, berichtet Hölscher. Mittlerweile hat die Residenz darüber hinaus zwei Besuchszimmer eingerichtet, in denen nahe Angehörige hinter einer Plexiglasscheibe mit den Bewohnern sprechen können. Das Rollstuhlfahrrad erweitert nun die Möglichkeiten. Da das Rad immer von einem Mitarbeiter gefahren wird, könne dieser auch darauf achten, dass die Hygiene und Abstandsregeln eingehalten werden, sagt Görlich.

Wie lange das 8000 Euro teure E-Fahrrad noch ausgeliehen werden kann, steht noch nicht fest. Nach der Rückgabe wird es auch mit den Touren durch Laatzen wieder vorbei sein. Laut Grandt sei eine Anschaffung nur über Spenden möglich. Eine Antwort darauf hat Victor’s-Bewohnerin Renate Heidenblut schnell parat: „Dann müssen wir eben sammeln.“

Lesen Sie auch

Senioren in Victor’s Residenz erleben Freiluftkonzert als Stimmungsaufheller in Corona-Zeiten

Initiative sammelt Saftspenden für Klinik und Pflegeheime

Bewohner von Victor’s Residenz freuen sich in Corona-Zeiten über musikalische Ablenkung

Von Daniel Junker