Um die Verkehrssicherheit in Hannover zu erhöhen, hat die Polizei erneut zahlreiche Radler kontrolliert – und erstmals auch E-Scooter-Fahrer. Dabei gab es im Stadtgebiet und in Laatzen 98 Verwarnungen in Form von Gelben Karten, in 15 weiteren Fällen verhängten die Beamten Bußgelder.