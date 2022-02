Laatzen-Mitte

Bei den Wettbewerben „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ haben Schülerinnen und Schüler aus Laatzen richtig abgeräumt: Sowohl die Albert-Einstein-Schule als auch das Erich-Kästner-Gymnasium erhielten bei der Preisverleihung in Hildesheim am Freitag etliche Auszeichnungen.

Die AES-Schüler strichen in den verschiedenen Kategorien insgesamt neun Preise bei „Jugend forscht“ ein, am EKG waren es sechs bei „Schüler experimentieren“ und einer bei „Jugend forscht“. Die Schüler waren größtenteils einzeln mit Projekten angetreten, prämiert wurden aber auch Teams von zwei bis drei Schülern.

Preise für die AES: Antonia Hamidi (von links) erforscht Materialien, die eine Alternative zu Plastik bieten. Lea Auschill hat einen umweltfreundlichen Löschschaum entwickelt, Yora Tostmann eine einfache Variante des Spiels „Dobble“. Quelle: Privat

An der AES bewertete die Wettbewerbsjury insbesondere den Beitrag von Jule Dähnhardt im Biologiewettbewerb als herausragend. Sie hatte sich – vereinfacht formuliert – die Frage gestellt, ob Gefangenschaft von Tieren dumm macht. „Dies ist von Interesse, weil gerade in Zoos die genetische Vielfalt oft sehr klein ist und sich daher die Inzucht auf Überlebensfähigkeit von kleinen Populationen sehr negativ auswirken kann“, sagt AES-Lehrerin Heike Weile. Bei der Untersuchung von Fruchtfliegen stellte sich heraus, dass sich gezüchtete Fliegen zwar langsamer vermehrten als eingefangene Fliegen, beide hätten aber die gleiche Lernfähigkeit. „Offenbar macht Gefangenschaft nicht dumm, sondern langsamer“, so das Fazit.

Laatzener Schüler erfinden Öko-Löschschaum und checken Handy-Schrittzähler

Die AES-Schülerinnen Tracy Ababio und Lea Auschill erhielten jeweils dritte Plätze in Chemie. Tracy Ababio wollte erforschen, ob Honig für Diabetiker als Süßmittel geeignet ist und fand dabei unter anderem heraus, dass sich Honigsorten in ihrem Mineralstoffgehalt deutlich unterscheiden. Lea Auschill entwickelte einen umweltfreundlichen Feuerwehrlöschschaum, für den es zusätzlich einen Sonderpreis gab. Dritte Preise erhielten auch Marek Küthe (Mathe/Informatik), der ein plattformunabhängiges Austauschprogramm für den Transfer von Dateien zwischen Computern entwickelte, sowie das Team von Adrian Helmers, David Serafimov und Jan Pfeifer (Technik), die untersuchten, wie zuverlässig Schrittzähler-Apps von Handys sind. Ein Ergebnis: Es kommt nicht immer auf den Preis an – und Smartwatches erzielen schlechtere Ergebnisse. Weitere Sonderpreise erhielten Chiara Bullach (Physik), Antonia Hamidi (Chemie) und Yara Tostmann (Mathematik/Informatik).

EKG-Schüler Tristan Sander hat mit seinem Projekt „Das smarte Feld“ einen ersten Preis errungen. Quelle: Stephanie Zerm

„Was mich besonders zufrieden macht, ist, dass jeder unserer Schüler einen Preis bekommen hat“, sagte AES-Lehrerin Heike Weile nach der Preisverleihung erfreut. Sie selbst erhielt ebenfalls einen Preis für die langjährige Betreuung von „Jugend forscht“-Projekten. Die 52-Jährige engagiert sich seit 1999 bei dem Wettbewerb und kümmert sich seit 2013 um die Projekte an der AES.

Das Erich-Kästner-Gymnasium war ebenfalls äußerst erfolgreich – vor allem im Nachwuchswettbewerb „Schüler experimentieren“. Nela Reese erhielt für ihre Untersuchung, wie Milchkonsum zu Knochenaufbau beiträgt, einen ersten Platz in Biologie. So wie auch Tristan Sander, der seine bereits im vergangenen Jahr präsentierten Forschungen zu einem intelligenten Blumentopf fortgesetzt hat. Zweite Preise erhielten Max Abmeyer und Katharina Rothert (Arbeitswelt), Valerian Lietz und Niclas Leger (Biologie) sowie Sören Mahlow (Biologie). Julia Geide bekam einen Sonderpreis in Mathematik/Informatik, Pauline Wünsch und Charlotte Wöbbecke wurden bei „Jugend forscht“ mit einem dritten Preis in „Geo- und Raumwissenschaften“ ausgezeichnet.

Von Johannes Dorndorf