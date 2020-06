In Laatzen sind aktuell drei Schulen von Covid-19 betroffen. Die Region ließ am Dienstag 43 Schüler sowie mehrere Lehrer an der Grundschule Im Langen Feld und an der Albert-Einstein-Schule testen. Lehrer und Eltern übten Kritik – unter anderem, weil der Unterricht ursprünglich weitergehen sollte.