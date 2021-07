Grasdorf

Es war das größte Feuer in Laatzen in den vergangenen Jahrzehnten: Vor 25 Jahren brannte Laatzens Stadtbad in Grasdorf. Der Brand breitete sich von der Sauna damals so schnell aus, dass die Schwimmstätte fast komplett zerstört wurde, später wurde sie durch das Aqualaatzium ersetzt. Im Interview mit unserem Redakteur Johannes Dorndorf erinnert sich Peter Becker (67), der den Einsatz der Laatzener Feuerwehr damals geleitet hatte und später Ortsbrandmeister von Laatzen wurde, an die Löscharbeiten.

Herr Becker, am 8. Juli 1996 ist Laatzens Stadtbad komplett niedergebrannt. Wie haben Sie den Einsatz in Erinnerung?

So ein Großfeuer bleibt immer in Erinnerung, weil so viele Sachen auf einen einprallen. Wir haben das Glück gehabt, dass die Badegäste schon alle draußen waren, als wir eintrafen. Zu sehen war zu diesem Zeitpunkt nur eine kleine Rauchsäule. Und dann brach auf einmal die Hölle los.

Wann wurde Ihnen klar, dass das kein normales Feuer ist?

Als wir drinnen waren und das Flammenmeer gesehen haben. Ich habe dann die Stadtfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr Hannover alarmieren lassen. Die Bewirtung oben in der Gaststätte war übrigens am Anfang noch drinnen geblieben, die Frau wollte das Gebäude nicht verlassen – sie dachte, dass alles nicht so schlimm sei. Ich habe ihr dann gesagt, dass sie mal nach oben schauen soll. Als sie die Flammen sah, war sie ganz schnell draußen.

Wie kam es, dass sich das Feuer so schnell ausbereitete?

Das lag an der damaligen Bauweise: Das Feuer ist von der Sauna in eine Zwischendecke gelangt, in der nur Spinnweben und Staub waren. Es hat sich dann rasend schnell ausgebreitet. Als klar war, dass der Bau einsturzgefährdet ist, haben wir das Gebäude sofort verlassen und einen Außenangriff gemacht.

Wäre ein solche Verlauf bei heutigen Brandschutzauflagen noch denkbar?

Solche Bauten werden heute nicht mehr errichtet, das war der Baustil der Sechziger- und Siebzigerjahre. Das hat sich auch an anderen Bädern gezeigt – das Nord-Ost-Bad in Hannover 1988 und das Badeland in Wolfsburg 1999 sind ganz ähnlich abgebrannt.

Peter Becker leitete vor 25 Jahren den Feuerwehreinsatz am Stadtbad Laatzen. Heute steht am selben Ort das Aqualaatzium. Quelle: Daniel Junker

Es hieß damals, dass Laatzen wegen des Chlorgases nur knapp einer Katastrophe entging. Wie gefährlich war der Einsatz wirklich?

Der Leiter des Bades hat die Chlorgasanlage glücklicherweise gleich abgeschaltet. Gefährlich war es trotzdem, wegen der Hitzestrahlung. Wir haben die Anlage dann mit Wasser gekühlt und dadurch die Gefahr eingedämmt.

Konnte die Feuerwehr überhaupt noch etwas vom Gebäude retten?

Ja, die Haustechnik unten im Keller. Wir haben mit Pumpen 400 Kubikmeter Wasser da reingeschüttet. Was dort war, konnte so gerettet werden. Was oberirdisch war, brannte hingegen ab.

„Feuer im Stadtbad“: Anruf kommt um 12.58 Uhr Der Anruf kam um 12.58 Uhr: Per Telefon alarmierte ein Mitarbeiter des Laatzener Stadtbades die Feuerwehr am 8. Juli 1996 darüber, dass es in der Sauna brenne. Nach der Alarmierung der Leitstelle rückte bereits vier Minuten später das erste Löschfahrzeug aus, um 13.04 Uhr traf es laut Einsatzbericht am Bad ein. Vor Ort gab es zunächst eine gute Nachricht: In der Sauna seien keine Personen, die 30 rund Badegäste hätten das Bad bereits verlassen. Auch die Chlorgasanlage wurde abgeschaltet. Die Löschversuche des Badpersonals mit Pulver- und CO2-Löschern waren allerdings erfolglos geblieben. „Stadt entgeht knapp einer Katastrophe“ titelte diese Zeitung am Tag danach über den Einsatz und verwies auf die Gefahr, die von einer Chlorgaswolke hätte ausgehen können. Tatsächlich war das Stadtbad zum großen Teil niedergebrannt. Gas war jedoch nicht ausgetreten, wie Messungen der Feuerwehr ergaben. Verletzt wurden bei dem Einsatz lediglich ein Feuerwehrmann und eine Sauna-Bedienstete, die eine leichte Rauchvergiftung erlitt. Ausgegangen war das Feuer von der Sauna. Es sprang dann auf die nahe gelegene Milchbar und im Nu auch auf das Hauptgebäude über. „Die Feuerwehren konnten gar nicht so schnell ihre Schläuche ausrollen, wie das Feuer sich rundum ausbreitete“, berichtete diese Zeitung damals. Am Ende habe das Dach lichterloh gebrannt und sei „in einem flammenden Inferno“ zusammengestützt. Erschüttert worden sei das Gebäude auch durch zwei dumpfe Explosionen – vermutlich wegen Restgases in den Leitungen. Der Energieversorger hatte die Zufuhr zu diesem Zeitpunkt längst abgedreht. Es sollte rund vier Jahre dauern, bis Laatzen wieder eine zentrale Schwimmstätte erhielt: Im Oktober 2000 eröffnete das Aqualaatzium an gleicher Stelle seine Türen. Finanziert wurde das Spaßbad unter anderem mit den 12 Millionen Mark, die die Stadt nach dem Brand von der Versicherung erhielt.

Es gab zwei leicht Verletzte, darunter einen Feuerwehrmann. Wie kam das?

In der Decke war Eternit verarbeitet worden. Das Material ist durch die Hitze geplatzt und durch die Gegend geflogen. Wenn ich mich recht erinnere, ist einem der Kameraden ein Stück Eternit in den Nacken geraten. Dass nicht mehr Feuerwehrleute verletzt wurden, liegt daran, dass wir nur einen Außenangriff machen konnten.

Welche Lehren haben Sie aus dem Vorfall gezogen?

Jedes Feuer fängt klein an und kann dann zur Katastrophe werden. Wenn man zu einer Einsatzfahrt fährt, weiß man nie, was auf einen zukommt.

Von Johannes Dorndorf