Laatzener Tafel - Lebensmittelausgabe in alten Bankräumen in Grasdorf läuft reibungslos Seit Mitte August nutzt die Laatzener Tafel ihren neuen Standort an der Hildesheimer Straße in Grasdorf. Mitarbeiter und Kunden sind mit den umgebauten Räumen der ehemaligen Volksbank zufrieden. Wegen des geringeren Platzangebotes müssen sie sich aber noch an neue Abläufe gewöhnen.

Monika Korthe (links) und Petra Herrmann (rechts) geben die Waren an Ghandi Khalat in den neuen Räumen der Tafel an der Hildesheimer Straße in Grasdorf aus. Quelle: Daniel Junker