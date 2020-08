Grasdorf

Als „im Frühjahr und Sommer immer recht zurückhaltend“: So bezeichnet Dietlind Osterkamp, Vorsitzende der Laatzener Tafel für Hemmingen, Laatzen und Pattensen, die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung. In diesem Jahr gab es coronabedingt obendrein lange Zeit keine Veranstaltungen, sodass auch die Mitgliederwerbung stockte. Umso mehr freute sie sich über eine Zuwendung des Wülfeler Sportstudios Crossfit. 2000 Euro hat Studio-Chef Sven Goslar nun übergeben.

Coronabedingt war das Studio rund sieben Wochen lang geschlossen. Die Mitglieder wollten aber dennoch etwas für ihre Fitness tun und liehen sich Hantelstangen, Gewichte und auch ein Rudergerät aus. Als Gegenleistung wurden sie um eine Spende gebeten. 1750 Euro kamen so zusammen, die Goslar auf 2000 Euro aufstockte. „Es ist nicht selbstverständlich, dass in einer Krise besonders an die gedacht wird, die sich eh schon in einer kritischen Situation befinden“, sagte Osterkamp.

Einnahmen sinken – Kosten steigen

Die Einnahmen der Tafel waren laut der Vorsitzenden aber nicht nur wegen ausbleibender Spenden zurückgegangen. Die Ausgabestellen hatten ihren Betrieb mehrere Wochen, die in Arnum sogar mehr als drei Monate eingestellt. Dadurch kamen weniger Kunden, sodass etwa ein Drittel der von diesen gezahlten Beiträge fehlte. Außerdem seien außer den laufenden Kosten auch noch zusätzliche Ausgaben angefallen, berichtet Osterkamp. Das reichte von erhöhten Aufwendungen für Hygienemittel bis zur Reparatur von Kühlanlagen und dem Kauf einer neuen Waschmaschine. Das habe durch Unterstützung vom Bundesverband nur zum Teil kompensiert werden können.

Von Thomas Böger