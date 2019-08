Grasdorf/Alt-Laatzen

Die Laatzener Tafel ist umgezogen: Ab Montag, 12. August, geben die Mitarbeiter in der ehemaligen Grasdorfer Volksbankfiliale an der Hildesheimer Straße 227 – direkt an der Stadtbahnhaltestelle Neuer Schlag – Lebensmittel an Bedürftige aus. Das alte Domizil an der Karlsruher Straße musste der Verein aufgeben, weil der Eigentümer das Gebäude anderweitig nutzen will. Doch die Vorsitzende Dietlind Osterkamp kann dem Umzug durchaus Positives abgewinnen – auch wenn er sehr viel Arbeit bereitet und Geld gekostet hat. „Wir sind hier mitten im Ort, und eine Tafel muss sich nicht verstecken“, sagt sie.

Noch sind die auf rund 130 Quadratmetern im Erdgeschoss des Gebäudes verteilten Räume eine Baustelle, aber bis Montag soll alles fertig sein. Mitarbeiter der Langenhagener Firma Kältech setzten am Donnerstag den großen Kühlraum zusammen, den sie unmittelbar zuvor in der Karlsruher Straße demontiert haben. Bei einer Temperatur von 4 Grad sollen darin hauptsächlich Molkereiprodukte, seltener Fleisch- und Wurstwaren sowie Obst und Gemüse gelagert werden.

Die Laatzener Tafel hat ihr Domizil von Alt-Laatzen nach Grasdorf verlegt. Rund 150.000 Euro hat der Umzug gekostet. Für den 24. August ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Toiletten im ehemaligem Tresorraum

Im ehemaligen Tresorraum, wo jetzt eine Toilette untergebracht ist, sind die Maler noch nicht ganz fertig, und noch stehen längst nicht alle Schränke und Regale an ihrem Platz. Schatzmeisterin Michaela Jungermann und Dominic Olms von der Firma Go Exhibitions legten am Donnerstag Hand an, um die Fenster auszumessen. Sie sollen noch mit einer Folie belegt werden, damit der Einblick von draußen nicht ohne Weiteres möglich ist. Das sponsert das Unternehmen ebenso wie die Küchenausstattung.

Rund ein halbes Jahr haben die Umbauarbeiten gedauert. Die Kosten belaufen sich laut Jungermann auf etwa 150.000 Euro. „Wir mussten zum Beispiel den Boden fliesen lassen, um die hygienischen Vorgaben zu erfüllen“, sagt sie. Viel Geld musste der Verein auch für neue Türen und Fenster ausgeben. „Das war noch Einfachverglasung“, sagt Jungermann. Alleine der Kühlraum samt Elektrik habe 5000 Euro gekostet, ergänzt Osterkamp.

Spender unterstützen Umzug

Finanziert wird dies zum Teil von den Städten Laatzen, Hemmingen und Pattensen, die von der Laatzener Tafel betreut werden, aber auch von Spendern wie der VGH-Stiftung, die den Kühlraum übernommen habe, berichtet Osterkamp. „Auch Privatleute haben Geld gegeben“, sagt ihr Stellvertreter Gerold Brockmann. Außerdem müssten die Kunden einen kleinen Obolus für die Lebensmittel entrichten, ergänzt er. „Für viele gilt ja: Wenn etwas nichts kostet, ist es auch nichts wert“, sagt er.

Etwa 2000 Bedürftige aus den drei Kommunen sind bei der Tafel registriert. Mit Familienangehörigen komme man auf etwa 3000 Personen, die von der Laatzener Tafel unterstützt werden, berichtet Betriebsleiter Marcus Unger. Sie dürfen sich einmal wöchentlich Lebensmittel abholen. Etwa 100 kommen nach Ungers Angaben jeden Tag in die Ausgabestellen. Um sie zu versorgen, unterstützen rund 100 ehrenamtliche Mitarbeiter die Laatzener Tafel.

Tag der offenen Tür am 24. August

In der neuen Einrichtung müssen sie sich gleich hinter dem Eingang an einem kleinen Empfangstresen anmelden, wo der Computer überprüft, ob sie tatsächlich zu den berechtigten Bedürftigen gehören. Danach geht es zunächst an den Obst- und Gemüsestand, darauf folgen die Ausgabe der gekühlten Waren, und zum Schluss gibt es Brot und Brötchen. „Davon haben wir meist ziemlich viel“, sagt Osterkamp. Fleisch und Wurst gebe es dagegen längst nicht immer. Am Sonnabend, 24. August, will sich die Tafel bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentieren.

Ausgabe bleibt nur einen Tag geschlossen Durch den Umzug der Tafel fällt nur ein einziger Ausgabetag aus: Am Freitag, 9. August, bleibt der neue Standort an der Hildesheimer Straße 227 noch geschlossen. Ab Montag, 12. August, gelten dann wieder die üblichen Öffnungzeiten. In Laatzen ist das montags und dienstags von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 12.30 bis 15.30 Uhr. In Hemmingen gibt es bei der Trinitatiskirche, Kirchdamm 4, mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr Lebensmittel und in Pattensen an der St.-Lucas-Kirche, Corvinusplatz 2, donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Von Thomas Böger