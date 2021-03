Ingeln-Oesselse

Der Schutz vor Corona ist wichtig. Deshalb sind in den Kitas derzeit nur Notbetreuungen erlaubt – und dies auch nur mit halben Gruppenstärken. Was in Kitas richtig ist, sollte bei Tagesmüttern auch die Regel sein, sollte man denken. Ist es aber nicht, beklagt Miriam Der, die als Tagesmutter die Krabbelstube in Ingeln-Oesselse betreibt. Sie versucht, sich gegen Ungerechtigkeiten der Corona-Verordnungen zur Wehr zu setzen und stieß dabei jetzt sogar bei Bundesfamilienministerin Franziska Giffey auf Gehör.

Die Liste der Sorgen ist bei Der derzeit lang. So lang, dass sie der Bundesfamilienministerin bereits Mitte Dezember einen Brief schrieb. „Vor drei Wochen habe ich dann eine Info gekriegt, dass sie ein Zoom-Meeting machen möchte“, sagt Der. Tatsächlich kam die Laatzenerin Mitte Februar mit Giffey und anderen Betreuungskräften zur Video-Konferenz zusammen, bei der alle die aktuelle Situation vor Ort schilderten.

Miriam Der führt an, dass die Kindertagespflege bei der Unterstützung durch Land und Kommunen oft übersehen werde. „Es wird verlangt, dass wir alle möglichen Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe und so weiter besorgen, bekommen aber im Gegensatz zu den Kitas keine finanzielle Unterstützung.“ Als das Land dann vor einigen Wochen die Lockdown-Regeln für den Kita-Betrieb bekannt gegeben habe, hieß es zunächst, für Kitas und Kindertagespflege gelte das Szenario C mit bis zu 50 Prozent Notbetreuung. „Auf Nachfrage beim Kultusministerium wurde uns dann mitgeteilt, wir seien im Regelbetrieb“, sagt Der verärgert.

„Wir fühlen uns wie auf dem Präsentierteller“

„Bei uns werden auch die Gelder gekürzt, wenn wir Kinder ablehnen“, während die Kita-Träger einen Ausgleich für die reduzierte Notbetreuung erhielten, ergänzt die Laatzenerin. Das gelte auch für mögliche Quarantäne-Anordnungen: Sollte sich ein Kind in der Gruppe oder im direkten Umfeld infizierten, müsste Der selbst in Quarantäne – und Abzüge bei den Tagespflegeentgelten der Stadt befürchten. „Wir fühlen uns wie auf dem Präsentierteller. Alles, was wir versuchen, um uns zu schützen, wird abgelehnt.“

MIriam Der (unten links) tauscht sich gemeinsam mit anderen in der Kinderbetreuung Aktiven mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (mittlere Reihe, links) aus. Quelle: Screenshot

Hinzu komme für sie persönlich, dass sie derzeit keine Betreuung für ihre beiden eigenen Kinder habe, weil maximal acht Kinder in der Betreuung sein dürften – so habe es ihr die Stadt Laatzen mitgeteilt. „Ich betreue acht Stunden täglich die fremden Kinder und meine eigenen müssen mit acht und zwölf Jahren zusehen, wie sie alles allein hinbekommen“ – einschließlich Homeschooling.

Giffey: „Das ist eine sehr schlechte Situation“

Giffey betonte, dass sie die Nöte von Tagesmüttern grundsätzlich aus dem Corona-Kita-Rat kennt und sich sehr darum bemühe, auch die Kindertagespflege in die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu bekommen. „Das ist natürlich eine sehr schlechte Situation“, kommentierte sie die Ausführungen Ders. „Es wird allgemein viel von Erzieherinnen und Erziehern gesprochen, die Tägesmütter und -väter werden oft vergessen“, sagte Giffey und kündigte an. „Ich werde das, was sie gesagt haben, mit den niedersächsischen Kollegen bei der Ministerpräsidentenkonferenz besprechen.“

Mit ihren Sorgen steht die Laatzenerin nicht allein. So fordert die Bundesvereinigung der Kindertagespflegepersonen unter anderem, dass das Schutz- und Hygienematerial erstattet werden sollte und die Tagesmütter und -väter bei Arbeitsverbot, Notbetreuung und coronabedingter Erkrankung oder Quarantäne weiter bezahlt werden müssten.

Tagespflege fällt nicht unter Notbetreuungsregel

Das niedersächsische Kultusministerium bestätigt, dass die Kindertagespflege von den Notbetreuungsregeln ausgenommen ist. Der Grund: „Es geht darum, Kontakte zu reduzieren. Dies wird bei der Betreuung durch die Festlegung von absoluten Höchstzahlen sichergestellt“, teilt das Ministerium mit. Mit anderen Worten: Da Krippengruppen regulär 15 Kinder umfassen, wird die Belegung reduziert, bei Tagesmüttern mit acht Kindern jedoch nicht.

Dass die Krabbelstube keine Unterstützung bei Hygienematerial bekommt, hängt mit der Selbstständigkeit zusammen: Für die städtischen Kitas springt naturgemäß die Kommune ein, bei den übrigen Kitas stehen wiederum große freie Träger wie DRK, AWO und Kirchen dahinter. Das Land verweist auf die Stadt als Trägerin der Jugendhilfe, die Stadt wiederum auf das reguläre Tagespflegeentgelt, in dem auch ein Sachkostenaufwand enthalten sei. Eine Aufstockung wegen Corona habe es jedoch nicht gegeben, räumt die Verwaltung ein.

Corona-Regeln unterschiedlich interpretiert

Bei der Betreuung der eigenen Kinder gibt es offenbar verschiedene Interpretationen der Corona-Regeln. Nach Auskunft des Kultusministeriums sehe die Corona-Verordnung nur Begrenzungen für fremde Kinder vor, die betreut werden. „Die Anwesenheit eigener Kinder einer Tagespflegeperson ist nicht eingeschränkt worden“, sagt Ministeriumssprecher Ulrich Schubert.

Die Stadt Laatzen hatte Miriam Der gleichwohl eine solche Grenze von acht Kindern einschließlich der eigenen Kinder genannt. Auf Nachfrage präzisierte die Verwaltung die Angabe: Demnach sei der genutzte Raum im Erdgeschoss der Krabbelstube zu klein, um die erforderlichen Mindestabstände zwischen den eigenen und fremden Kindern zu gewährleisten. Würde die Tagesmutter mit einer Teilgruppe auf das Obergeschoss ausweichen, sei eine Ausnahme denkbar.

Von Johannes Dorndorf