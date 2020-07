Laatzen

Laatzens Straßen sind im vergangenen Jahr sicherer geworden – auch, wenn es mehr Verkehrsunfälle gab: Zwar lag die Zahl der Unfälle mit 958 über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, allerdings gab es deutlich weniger Schwerverletzte. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die die Polizei jetzt mit einiger Verspätung für 2019 veröffentlicht hat. Sorge bereitet die weiter ansteigende Zahl der Unfallfluchten.

Besonders erfreulich war der Umstand, dass es schon lange nicht mehr so wenige Schwerverletzte im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen gab. Acht Fälle führt die Statistik für 2019 auf. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 25 Fälle, im Fünf-Jahres-Durchschnitt 15,8. Besondere Gründe für den Rückgang konnte das Kommissariat Laatzen – abgesehen von den üblichen präventiven Maßnahmen wie Verkehrskontrollen – nicht machen. Zumal die Zahl der Leichtverletzten mit 102 exakt der Vorjahreszahl entsprach. Tödlich endete 2019 ein Unfall auf der B443, wo ein 50-Jähriger mit einem Kleinwagen frontal gegen einen Transporter stieß, der in den Gegenverkehr geraten war.

Anzeige

Am sichersten sind Verkehrsteilnehmer in Ingeln-Oesselse, für die Ortschaft führt die Statistik gerade einmal 15 Unfälle auf. Zum Vergleich: In Laatzen-Mitte waren es 153, in Alt-Laatzen 76 und in Rethen 89. Da ein Teil allerdings nicht lokal zugeordnet wurde, dürften die Ortsteil-Zahlen jeweils in Wirklichkeit höher liegen.

Weitere HAZ+ Artikel

Kinder und Senioren: Besonders für Laatzens Kinder entwickelte sich das Jahr positiv. So sank die Zahl der Unfälle mit Leichtverletzten von 14 auf gerade einmal sechs, nicht ein einziges Kind wurde schwer verletzt. Zum Vergleich: Im Fünf-Jahres-Schnitt sind es 12,8 Leichtverletzte und 1,4 Schwerverletzte. Bei den Senioren ist die Entwicklung uneinheitlich. Drei ältere Menschen wurden leicht verletzt (Fünf-Jahres-Schnitt: knapp 8), 46 leicht verletzt (Durchschnitt: 33).

Unfallfluchten: Sorgen bereitet der Polizei weiterhin die hohe Zahl der Unfallflüchtigen in Laatzen. 302-mal entfernten sich Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort, das waren 26 mehr als im Fünf-Jahres-Schnitt. Dabei ist die Gefahr, erwischt zu werden, keineswegs gering: Jeder dritte Fall (36 Prozent) wird aufgeklärt. Auch können die Folgen deutlich gravierender sein als etwa die Herabstufung bei der Haftpflichtversicherung. So gälten Unfallfluchten ab einer Schadenssumme von 1500 Euro als Straftat, betont Gordon Hartmann, Leiter des Verkehrs- und Unfalldienstes bei der Laatzener Polizei. „Die Summe erreicht man relativ schnell.“ Bei solchen Straftaten könne es immer zu einem Entzug der Fahrerlaubnis kommen. Zeugen solcher Taten ruft die Polizei auf, sich Kennzeichen, Fahrzeug und möglichst die Beschreibung des Fahrers zu notieren. „Jeder, der so etwas beobachtet, kann selbst einmal ein Geschädigter sein.“

Unfallschwerpunkte: Besonders im Blick hatte die Polizei auch 2019 die wenigen Unfallschwerpunkte in Laatzen. Besonders auffällig war weiterhin die Bundesstraße 443 mit ihren Abfahrten, insbesondere zur A7, zum Campingplatz Birkensee und zur Anschlussstelle Erich-Panitz-Straße. Als relativ gefährlich gelten auch weiterhin die Kreuzungsbereiche der Hildesheimer Straße, vor allem auf Höhe Eichstraße, Peiner Straße und Immengarten. Besonders im Blick hat die Polizei zudem die Kreuzung Erich-Panitz-Straße/ Robert-Koch-Straße.

Die Ursachen: Die Hauptursache für Unfälle in Laatzen sind weiterhin Fehler beim Fahrstreifenwechsel, was angesichts der mehrspurigen Achsen wie Hildesheimer Straße, Erich-Panitz-Straße und die Bundesstraßen nicht verwundert. Als weitere Hauptursachen führt die Statistik – in dieser Reihenfolge – Tempoverstöße auf, Fehler beim Abbiegen, Missachten der Vorfahrt und zu geringen Abstand.

Umbau Erich-Panitz-Straße: Viele Schlagzeilen gemacht hat 2019 der Umbau der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Wülferoder Straße in Laatzen-Mitte. Es gab Kritik von Autofahrern an der Baustellenführung, aber auch an der Reduzierung der Geradeaus-Fahrspuren entlang der Erich-Panitz-Straße. Wie berichtet, hat die Region dort eine Geradeausspur zur Rechtsabbiegerspur gemacht, um Fahrradfahrer zu schützen. Auf das Unfallgeschehen hat sich das von manchen kritisierte Umstellungs-Chaos nicht ausgewirkt. Laut Polizei lag die Zahl der Unfälle in den beiden vergangenen Jahren unverändert bei rund zehn. „Es ist dabei kein Schwerpunkt erkennbar, der auf eine Ursache abzielt“, sagt Hartmann. So habe es beispielsweise wegen der ungewohnten Spurwechsel keine Häufung von Auffahrunfällen gegeben.

Radfahrer und Fußgänger: 42-mal in Unfälle involviert waren 2019 Radfahrer, achtmal Pedelecfahrer. Zudem führt die Statistik 15 Fußgänger auf. Während bei den Rad- und Pedelec-Fahrern die Hälfte der Unfälle selbst verschuldet war, waren es bei den Fußgängern nur ein Drittel. 41 Radfahrer wurden verletzt, davon fünf schwer, bei den Fußgängern waren es 14 Verletzte, davon einer schwer.

Alkohol und Drogen: Alkohol am Steuer wurde 2019 relativ selten nachgewiesen – erfasst sind gerade einmal zehn Fälle, Betäubungsmittel wurden überhaupt nicht festgestellt. Allerdings gelten Verstöße als Kontrolldelikte, die Zahlen würden bei mehr Kontrollen entsprechend höher ausfallen.

Von Johannes Dorndorf