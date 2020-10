Rethen/Gleidingen/Ingeln-Oesselse

Nachdem die Bundeskanzlerin und die Länderchefs am Mittwoch beschlossen haben, die Kontakte zwischen Menschen erneut auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken, fahren die Initiative „Gleidinger helfen“ sowie die Vereine „ Rethen rockt“ und „ Ingeln-Oesselse aktiv“ ihre Einkaufshilfen wieder hoch. „Wir haben uns dazu entschlossen, den im März erstmalig angebotenen Einkaufsservice für Risikogruppen, Notfälle und in Quarantäne befindliche Bürger erneut einzurichten“, sagt Holger „Bullo“ Schreiber, Vorsitzender von Rethen rockt. Die drei Organisationen betrachten ihre Unterstützung als Nachbarschaftshilfe und bieten den Service kostenlos an.

Ab sofort können Einwohner aus den genannten Ortsteilen ihren Wocheneinkauf oder dringende Besorgungsgänge durch die Helfer erledigen lassen. Die Bürger bekommen dann einen Einkäufer zugewiesen. „Sie übergeben einfach ihren Einkaufszettel und bezahlen nach Erhalt der Ware und des Kassenbons“, beschreibt Schreiber das Prozedere. Zahlungen per EC-Karte oder Kredit seien nicht möglich, da die Organisationen mit ihren eigenen Ressourcen haften. „Einen Haustier-Gassi-Service oder Personenbeförderungen können wir aus versicherungstechnischen Gründen leider ebenfalls nicht anbieten.“

Auch Seniorenbund bietet Hilfe an In Alt-Laatzen bietet der Christlicher Seniorenbund Immanuel ebenfalls wieder seine Hilfe an. „Wer Unterstützung beim Einkauf benötigt, kann sich gerne an uns wenden“, sagt der Vorsitzende Werner Läwen. Bereits im Frühjahr hatte der Verein einen solchen Service eingerichtet. Damals sei dieser aber nur wenig gefragt gewesen. „Die Alt-Laatzener haben sich gegenseitig unterstützt, das funktioniert hier offenbar sehr gut“, so Läwen. Zusätzlich hat der Verein erneut ein Sorgentelefon eingerichtet. Wer den Seniorenbund erreichen möchte, kann sich an Werner Läwen, Telefon (0511) 8791650, oder an Marianne Thiede, Telefon (0511) 876200 wenden.

Damit möglichst viele den Service in Anspruch nehmen können und um den Helfern die Arbeit zu erleichtern, bitten sie darum, die Einkaufsliste gleich für eine komplette Woche zusammenzustellen. Die drei Initiativen sind montags bis freitags in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr zu erreichen. „Da die Helfer fast ausschließlich berufstätig sind, erfolgen die meisten Einkäufe ebenfalls in diesem Zeitraum“, sagt Schreiber. Sonnabends sei dies nicht möglich.

Auch neue Helfer können sich melden

Die Einkaufshilfe von „ Rethen rockt“ ist telefonisch unter (0163) 3114252 und per E-Mail an info@rethen-rockt.de zu erreichen. Wer die Unterstützung von „Gleidinger helfen“ in Anspruch nehmen möchte, wählt (0157) 55233225 oder schreibt eine E-Mail an klose.laatzen@freenet.de. Die Helfer von „ Ingeln-Oesselse aktiv“ sind unter Telefon (0176) 25096456 sowie per E-Mail an ioe-aktiv@grofil.de zu erreichen.

Der Service ist an die neue Verordnung geknüpft und läuft zunächst bis zum 30. November. „Er wird im Bedarfsfall aber verlängert“, kündigt Schreiber an. Wer die Organisationen als Einkäufer unterstützen möchte, erreicht sie ebenfalls unter den genannten Kontakten.

Von Daniel Junker