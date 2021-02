Laatzen-Mitte

Seit Jahren beschweren sich Mieter über den Zustand der Wohnscheibe am Marktplatz, den die Deutsche Wohnen im November 2020 an das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen LEG verkauft hat. „Es wird immer schlimmer“, sagt eine Laatzenerin, deren Eltern in dem Gebäudekomplex wohnen. Die Bausubstanz werde immer schlechter: An vielen Bereichen ist der Putz abgebröckelt, unter der Galerie gibt es Wasserflecken, an denen sich bereits dunkle Flecken gebildet haben. Mittlerweile sei auch das Gerüst, das die Deutsche Wohnen im Oktober 2019 als Schutz gegen herunterfallende Fassadenteile auf der Galerie aufgestellt hat, stark verdreckt. „Die Leute schmeißen ihren Müll dorthin, teilweise sogar aus den Fenstern“, sagt die Laatzenerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Rampe mit Rollator nicht mehr nutzbar

Ein zusätzliches Problem sei, dass im Januar ein weiteres Gerüst an der Rampe zu den Eingängen im Erdgeschoss installiert wurde. Ihr Vater könne die Rampe mit dem Rollator nicht mehr nutzen. Er müsse nun jedes Mal über die Robert-Koch-Straße laufen, um Müll wegzubringen oder ins Leine-Center zu gehen. „In der Wohnung meiner Eltern kommt auch kein kaltes Wasser mehr an, weil der Druck in der Leitung zu schwach ist.“ Gespräche mit den Wohnungsunternehmen seien stets verpufft. „Wir laufen da seit April 2020 hinterher“, sagt die Laatzenerin. Zudem sei die Beleuchtung in den Treppenhäusern mitunter wochenlang defekt. „Abends ist es da stockduster.“ Sie spricht sich dafür aus, dass die LEG ein Hausmeisterbüro einrichtet. „Dann hätten die Mieter einen direkten Ansprechpartner.“

Ich musste mir den Weg durchs Treppenhaus leuchten“

Ähnliches berichtet Mieter Sinan Kertmen: In mehreren Etagen fehlten die Abdeckungen der Beleuchtung, manchmal funktioniere das Licht überhaupt nicht. „Ich musste mir schon mehrmals mit dem Handy den Weg durch das Treppenhaus leuchten“, sagt der Familienvater, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern am Marktplatz 5 wohnt.

Nachdem sich die LEG im November zu möglichen Sanierungsarbeiten noch nicht konkret äußern wollte, tut sich nun offenbar etwas. „Die Gebäude sind Anfang Januar 2021 von unseren Kollegen begangen und gründlich überprüft worden“, berichtet LEG-Sprecher Mischa Lenz auf Anfrage. „Derzeit werten wir die Ergebnisse aus und schauen auf Basis unserer Analyse, welche genauen Maßnahmen wir daraus ableiten.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass Sanierungsarbeiten an der Fassade, den Balkonen sowie den Erschließungen – wie zum Beispiel den Zuwegungen zu den Gebäuden sowie Stufen und Treppenanlagen – erforderlich sind. „Zur Beurteilung des Zustandes der Haustechnik werden wir noch Fachplaner hinzuziehen“, teilt Lenz mit.

Im Oktober 2020 hatte der Vorbesitzer Deutsche Wohnen Planungen und Kostenschätzungen zur Sanierung der Fassade vorgenommen. Die Ergebnisse seien der LEG bekannt. „Wir haben uns im Zuge des Ankaufs intensiv mit den Kollegen ausgetauscht“, sagt Lenz. „Dennoch müssen wir unsererseits die erforderlichen Maßnahmen bewerten und die Kosten dafür konkret berechnen.

Sanierung soll spätestens 2022 beginnen

Bis zur Sanierung wird allerdings noch einige Zeit ins Land gehen: Neben der Planung müsse die LEG noch externe Angebote von Fachfirmen einholen. „Wir werden mit den Maßnahmen spätestens im Jahr 2022 beginnen“, kündigt Lenz an. So lange wird vermutlich auch das Schutzgerüst auf der Galerie in der ersten Etage stehen bleiben. „Es ist als Schutz gegen herabfallende Betonabplatzungen zwingend erforderlich. Aus versicherungstechnischen Gründen werden wir es erst zu Beginn der Maßnahmen abbauen können.“ Wie berichtet, waren Teile der Fassade auf den Gehweg gefallen. Die Deutsche Wohnen hatte die Galerie daraufhin als „notwendige Sofortmaßnahme“ gesperrt. Zwar ist sie seit Anfang 2020 wieder freigegeben, das Gerüst steht dort allerdings noch immer.

Sinan Kertmen glaubt, dass sich mit einer Sanierung auch ein positiveres Verhalten bei den Mietern einstellen würde. „Dann ändert sich die gesamte Situation, weil sich die Leute hier wohler fühlen.“ Dazu wäre allerdings auch eine Verschönerung notwendig. „Es wäre gut, wenn die LEG mal etwas Farbe an die Wände bringt.“ Tatsächlich hat der neue Eigentümer angekündigt, auch Verschönerungen wie Farbanstriche an der Fassade oder an den Treppenhäusern zu realisieren.

Kertmen bleibt dennoch skeptisch: „Ich habe immer wieder versucht, dass sich hier etwas ändert. Die Gebäude wurden andauernd weiterverkauft, gemacht wurde aber nie etwas.“ Sein erster Kontakt mit der LEG sei nicht zufriedenstellend verlaufen: Mitte Januar habe er das Unternehmen informiert, dass die Fensterdichtung im Schlafzimmer seiner Kinder undicht ist. „Der Wind pfeift da so sehr durch, dass meine Kinder dort nicht mehr schlafen können.“ Eine Mitarbeiterin habe den Hinweis aufgenommen, behoben wurde der Schaden allerdings nicht. „Die Frau am Telefon hat mir gesagt, dass während Corona niemand in die Wohnungen kommt. Seitdem schlafen meine Kinder bei mir im Schlafzimmer.“ LEG-Sprecher Mischa Lenz verspricht, dem schnellstmöglich nachgehen zu wollen.

