Im Rahmen der Volkszählung 2022 sollen auch in Laatzen wieder Tausende Bürger befragt werden. Die Stadt Laatzen sucht nun Helfer, die Interviews zum Zensus machen wollen. Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung.

In diesem Jahr steht wieder ein Volkszählung in Laatzen an. Quelle: Astrid Köhler