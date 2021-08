Laatzen-Mitte

Der europaweite Seebrücken-Aktionstag soll auch in Laatzen das Thema Seenotrettung in den Fokus rücken. Deshalb planen Christian Hinrichs und Mona Hosseini am Sonnabend, 7. August, auf dem Leineplatz mit einem Infostand auf die Situation aufmerksam zu machen. Die Aktion vor dem Leine-Center dauert von 14 bis 16 Uhr.

Den beiden Laatzener, die dem Bündnis Seebrücke angehören, geht es darum, die Menschen daran zu erinnern, was nach wie vor täglich auf dem Mittelmeer passiert. „Allein in diesem Jahr sind bis jetzt über 1100 Menschen dort ertrunken“, sagt Mona Hosseini. Zivilgesellschaftliche Seenotrettungsschiffe, die staatliche Aufgaben übernehme, um Menschenleben zu retten, würden blockiert, Seenotretter kriminalisiert.

Sicherer Hafen: Laatzen muss mehr Forderungen erfüllen

Die Aktion soll das Thema auch bei Lokalpolitikern „wieder ins Gedächtnis rücken“, ergänzt Hinrichs. Im Jahr 2019 hat sich die Stadt per Mehrheitsbeschluss im Rat zum Sicheren Hafen erklärt. An diesen Titel seien jedoch auch Forderungen geknüpft. „Wir erkennen den guten Willen an“, sagt Hinrichs. Doch gerade was die Aufnahme von Geflüchteten angeht, müsse die Stadt mehr leisten. „Das soll auch bei einem neuen Rat, den es ab September geben wird, nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Hinrichs, der auch Spitzenkandidat der Grünen für die Regionsversammlung ist – so wie Hosseini für den Rat der Stadt.

Unterstützt wird die Aktion vom Flüchtlingsnetzwerk. Weitere Informationen zu dem Thema und zum europaweitem Aktionstag gibt es auf www.seebruecke.org.

Von Janna Silinger