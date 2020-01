Laatzen-Mitte/Rethen

Strafzölle, giftige Bemerkungen und kein einziger Besuch bei Kanzlerin Merkel: US-Präsident Donald Trump zeigt deutlich, was er von Deutschland hält. Kaum ein Verbündeter steht zurzeit stärker im Zentrum seiner Kritik als die Bundesrepublik.

Doch das Bild, das der Laatzener Schüler Florian Stahlhuth in den USA bekam, war ein ganz anderes: „Die Amerikaner waren mir gegenüber alle sehr offen und interessiert und wollten viel über Deutschland wissen.“ Nicht einmal sei er als Deutscher auf Ablehnung oder Kritik gestoßen.

Von seiner Gastfamilie wird Florian Stahlhuth (Mitte) freundlich aufgenommen. Quelle: Privat

Der 17-Jährige hat als erster Schüler der Albert-Einstein-Schule ( AES) im Rahmen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) ein Stipendium bekommen und ein Jahr als Austauschschüler in den USA verbracht. Selber finanzieren musste er lediglich sein Taschengeld. Das Programm, bei dem im Gegenzug auch Jugendliche aus den USA ein Jahr in Deutschland leben, ist ein gemeinsames Projekt des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses. Es besteht seit 1983 und soll den kulturellen Austausch sowie die Freundschaft zwischen den beiden Ländern fördern. Für die 299 Wahlkreise in ganz Deutschland stehen jedes Jahr insgesamt 285 Plätze für Schüler und 75 für junge Berufstätige zur Verfügung. Pro Wahlkreis wird nach einem strengen Bewerbungsverfahren lediglich ein Jugendlicher ausgewählt.

Laatzener ist in den USA Juniorbotschafter für Deutschland

In dem Auswahlverfahren hatte sich Florian Stahlhuth gegen acht Mitbewerber aus dem Wahlkreis Hannover-Land II, zu dem die südlichen Regionskommunen von Seelze bis Lehrte gehören, durchgesetzt. Dabei kam es auf gute Schulleistungen und Englischkenntnisse sowie auf soziale Kompetenz, politisches Allgemeinwissen und gesellschaftliches Engagement an. Stahlhuth hatte zum Zeitpunkt seiner Bewerbung einen Notendurchschnitt von 1,1, sich wiederholt als Klassen- und Schülersprecher engagiert und spielte bei der HSG Laatzen-Rethen Handball.

In den USA sollen die Stipendiaten als Juniorbotschafter Deutschland repräsentieren. Das hat Stahlhuth auch gemacht. „Ich habe an der Highschool in mehreren Klassen Vorträge über Deutschland gehalten“, berichtet er. Dabei habe er erfahren, dass viele amerikanische Jugendliche gerne einmal nach Deutschland reisen wollen. „Sie träumen davon, auf den deutschen Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zu fahren“, erzählt der Rethener. Denn auf den Highways in den USA gebe es überall Tempolimits.

Weihnachten 2018 feiert Florian Stahlhuth in North Carolina mit seiner Gastfamilie. Quelle: Privat

Regierungsmitarbeitern ist Beziehung zu Deutschland wichtig

Die Patenschaft für den Rethener hatte die örtliche CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth übernommen. „Die Teilnahme an dem Austausch war eine große Bereicherung für mich“, sagt der Schüler, der während seines Aufenthalts in den USA in einer Gastfamilie in der Kleinstadt Clayton in North Carolina untergebracht war und dort die Highschool besuchte.

Florian Stahlhuth (Zweiter von links) mit seinem Gastbruder aus den Philippinen und seinen Gasteltern. Quelle: Privat

Zweimal war er mit anderen Austauschschülern auch in Washington D.C. Dort habe er mit Mitarbeitern der Senatoren gesprochen. „Dabei haben sowohl die demokratischen als auch die republikanischen Vertreter betont, dass ihnen die Beziehungen zu Deutschland sehr wichtig sind“, sagt der Rethener. Ein ähnliches Bild zeichnet auch eine aktuelle Studie des Pew Research Centers, laut der die Amerikaner das Verhältnis zu Deutschland positiv sehen, während die Deutschen es umgekehrt als schwierig einstufen.

Austauschjahr hat Sicht auf USA verändert

„Ich bin überall herzlich aufgenommen worden und war besonders von der großen Hilfsbereitschaft der Amerikaner erstaunt“, berichtet Stahlhuth. Da es in den USA keine Sozialleistungen gebe, engagierten sich viele Menschen ehrenamtlich für Bedürftige. Während seines Aufenthalts in den USA habe er ebenfalls geholfen und 75 Stunden unentgeltlich in einem Geschäft für Bedürftige gearbeitet. Dafür habe er auch eine Auszeichnung erhalten.

Für seine ehrenamtliche Arbeit wird Florian Stahlhuth (links) in den USA ausgezeichnet. Quelle: Privat

Sein Austauschjahr habe seine Sicht auf die USA verändert, sagt Stahlhuth. Er habe mit mehreren Trump-Anhängern gesprochen und könne nun nachvollziehen, warum dieser bei der Wahl des US-Präsidenten so viele Stimmen bekommen habe. „Viele haben sich erhofft, dass er verarmte Regionen stärkt und die Steuern senkt“, berichtet der 17-Jährige, der nach seiner Rückkehr nach Deutschland im laufenden Schulhalbjahr auch an der AES über seine Erfahrungen in den USA berichtet hat.

Schüler können sich ab Mai für USA-Stipendium bewerben

Für die Zukunft plant Stahlhuth möglichst bald wieder in die USA zu reisen und dort nach dem Abitur ein Semester zu studieren. Aber auch andere Länder findet der Schüler interessant. „Ich mag den kulturellen Austausch.“ Eine politische Karriere strebe er aber nicht an. Er wolle lieber Mathematik studieren, sagt er.

Schülern empfiehlt der 17-Jährige, sich ebenfalls für das Patenschaftsprogramm zu bewerben. „Es ist eine unglaubliche Chance, die man unbedingt nutzen sollte.“ Die Bewerbungsfrist für das Jahr 2021/2022 beginnt voraussichtlich Anfang Mai. Weitere Informationen gibt es auch unter www.bundestag.de/ppp.

Schüler und junge Berufstätige können sich bewerben Für das parlamentarische Patenschaftsprogramm können sich sowohl Schüler als auch junge Berufstätige bewerben. Einzige Voraussetzung: Sie müssen zum Zeitpunkt der Ausreise in die USA mindestens 15 und höchstens 17 Jahre alt sein. Wer bereits das Abitur in der Tasche hat, darf nicht mehr teilnehmen. Bewerben können sich sowohl Schüler von Gymnasien, als auch von Real- und Sekundarschulen. Ein bestimmter Notendurchschnitt ist nicht erforderlich. Es zählt das ganze Persönlichkeitsbild. Die Schüler werden je nach Wahlkreis von fünf verschiedenen Austauschorganisationen betreut. Einfluss darauf, in welchem US-Bundesstaat sie ihr Austauschjahr verbringen, haben die Bewerber nicht. „Von den Stipendiaten eines auf Völkerverständigung und kulturellen Austausch ausgerichteten Programms erwarten der Deutsche Bundestag und der US-Kongress, dass sie als junge Botschafter ihres Landes auftreten“, heißt es auf der Internetseite des Programms. „Dazu gehören Toleranz und Anpassungsbereitschaft gegenüber einer anderen Kultur und anderen Lebensweisen in allen Gebieten der USA.“

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm