Mit einem Friedensmarsch haben sich Hunderte Laatzener am Mittwoch solidarisch mit den Menschen in der Ukraine gezeigt. Zwei Landtags- und Bundestagsabgeordnete warben für einen Wandel der Sicherheitspolitik.

Etwa 250 Laatzener beteiligen sich am Mittwochabend am stillen Friedensmarsch und solidarisieren sich mit den Menschen in der Ukraine. Bei der Kundgebung vor dem Rathaus fordert die Laatzener SPD Russland zum sofortigen Stopp des Krieges gegen die Ukraine auf. Quelle: Daniel Junker