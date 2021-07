Laatzen

Renate Kwirand ist sauer. Pflichtbewusst und schnell wollte die Laatzenerin am Montagmorgen ihren Termin im Impfzentrum absagen, nachdem sie die zweite Vakzindosis kurzfristig über den medizinischen Betrieb ihrer Tochter bekommen hatte. Doch die Terminabsage bei der zuständigen Hotline des Landes gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Sie habe um kurz nach 9 Uhr die Hotline angerufen und sei bereits nach zwei Versuchen mit einer Mitarbeiterin verbunden worden, berichtet Kwirand. Als die 68-Jährige ihr Anliegen schilderte, den für den 13. Juli geplanten zweiten Impftermin auf dem Messegelände stornieren lassen zu wollen, sei sie abgewiesen worden. „Mir wurde gesagt, das ginge nicht“, berichtet die Laatzenerin. Obwohl sie die Hotline-Mitarbeiterin eindringlich bat, ihre Daten zu notieren, um den Termin für andere Impfwillige freischalten zu lassen, sei sie nicht weiterkommen. Immer wieder habe es geheißen, es könnten keinen Einzel- sondern nur die registrierten Doppeltermine abgesagt werden.

Ehemann starb nach Corona-Infektion

Sie habe sich regelrecht verschaukelt gefühlt, erzählt Kwirand. Einerseits bitte das Land – zu Recht – darum, nicht mehr benötigte Impftermine frühzeitig abzusagen, doch wenn jemand genau das versuche, stoße er auf taube Ohren. Berichte über nicht abgeholten Impfstoff und die jüngste Diskussion über mögliche Strafen für Menschen, die ihre Termine ungenutzt verstreichen lassen, sieht sie vor diesem Hintergrund skeptisch. Vielleicht hätten schon viel mehr Menschen versucht, Termine abzusagen, seien aber ebenso wie sie selbst dabei gescheitert. Das Virus und die Impfung nimmt die Laatzenerin sehr ernst. Nur wenige Monate nach ihrem vorerkrankten, mit Corona infizierten Ehemann starb jüngst auch ihre gleichfalls vorerkrankte Mutter mit dem Virus.

Etwa jeder 23. Impftermin wird abgesagt

Offiziellen Zahlen des Landes zufolge wurden im Zeitraum vom 15. April bis 19. Juni 44.492 Termine für die Zweitimpfung storniert. „Dies entspricht einem Anteil von rund 4,2 Prozent der Zweitimpfungen“, teilte der Sprecher des zuständigen Landessozialministeriums Oliver Grimm am Montag mit. Ein häufiger Grund für Terminabsagen sei, dass die Impfwilligen das Vakzin bereits an anderer Stelle wie einer Arztpraxis erhalten haben. Damit wird etwa jeder 23. Termin nicht mehr wahrgenommen. Die Zahl der Terminausfälle ohne vorherige Absage liegt dem Ministerium nicht vor.

„Ein bedauerlicher Einzelfall“

Wie der Ministeriumssprecher am Montag weiter mitteilte, könnten Termine grundsätzlich immer storniert werden: sowohl online über die Internetseite www.impfportal-niedersachsen.de als auch telefonisch über die kostenlose Telefon-Hotline 0800 9988665. „Wir bitten sogar darum“, betonte Grimm. Warum genau dies am Montagmorgen im Falle der Laatzenerin nicht gelang, ließe sich nicht mehr nachvollziehen. Die Gespräche der Hotline würde nicht aufgezeichnet, so der Sprecher weiter: „Es handelt sich hierbei um einen bedauerlichen Einzelfall.“

Das Land habe einen Dienstleister mit dem Terminmanagement sowie der Software- und Hardwareausstattung im Impfzentrum beauftragt. Nicht zuletzt wegen der Umstellung der Astrazeneca-Zweitimpfungen auf den Impfstoff von Moderna oder Biontech sei dieser zurzeit sehr ausgelastet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte jüngste die Kreuzimpfung empfohlen, um Menschen besser vor der Deltavariante des Coronavirus zu schützen. Wer bei der Erstimpfung Astrazeneca erhalten hat, soll bei der Zweitimpfung mit einem mRNA-Vakzin versorgt werden.

Der Dienstleister für die Impf-Hotline und das Impfportal werde dafür sorgen, dass der Termin der Laatzenerin für die Zweitimpfung zeitnah storniert werde, so der Ministeriumssprecher. Kwirand vermutet, dass die Hotline-Mitarbeiterin am Morgen nicht adäquat geschult war. Leider sei sie auch nicht auf ihre Bitte eingegangen, bei Kollegen nachzufragen oder sich ihre Daten zu notieren, so die Laatzenerin. Die 68-jährige Großmutter ist nun doppelt mit verschiedenen Präparaten geimpft – und darüber sehr glücklich. Sie hofft nur, dass möglichste viele andere auch schnell geimpft werden können – trotz des Problems mit der Hotline.

