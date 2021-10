Laatzen-Mitte

Wie denken israelische Juden, die in Deutschland leben, über das Land? Inwieweit hat die Shoah ihre Biografien geprägt – und welche Bedeutung hat der Holocaust für sie heute noch? Die Gleidinger Publizistin Corinna Luedtke hat im Jahr 2019 in Laatzen Interviews mit Juden in Deutschland geführt – und die fünfteilige Veranstaltungsreihe „Erinnern für die Zukunft“ damals filmisch festgehalten. Nun hat sich der Laatzener Jugendbeirat mit dem Material beschäftigt und im Rahmen eines von Luedtke geleiteten Projekts einen Film erstellt, der am Donnerstag, 4. November, erstmals bei der Leine-VHS öffentlich gezeigt werden soll.

Bundesprogramm „Demokratie leben“ fördert Projekt

„Der Film zeigt Biografien in Deutschland lebender Juden auf“, kündigt die VHS an. Beleuchtet werde dabei auch die Frage: „Was wäre, wenn ich früher geboren worden wäre?“ Im Rahmen der Interviewreihe hat Luedtke sich unter anderem mit der Folk- und Soulsängerin Noam Bar Azulay, der Hebräischlehrerein Anat Karck und mit Muriel Mastbaum unterhalten, deren Eltern nach dem Krieg kurzzeitig nach Frankreich zogen, damit ihre Tochter nicht in Deutschland geboren würde. Die jugendlichen Teilnehmer des Filmprojekts haben aus den Interview eine Essenz ausgewählt und daraus den nun fertigen Film erstellt. Gefördert wurde das Projekt aus Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben“.

Bei der Premiere werden Ausschnitte des eine Stunde und 10 Minuten langen Films gezeigt, die Luedtke im Gespräch mit der Projektteilnehmerin Miriam Wünsch und Muriel Mastbaum erläutern wird. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr bei der Leine-VHS, Senefelderstraße 17/19, Raum 013.14. Die Vorstellung ist offen für alle Interessierten. Anmeldungen nimmt die VHS bis Montag, 1. November, unter Telefon (0511) 89886240 oder per E-Mail an belinskaia@leine-vhs.de entgegen.

Von Johannes Dorndorf