Laatzen

Klimaschutz soll im Laatzener Rathaus zur Chefsache werden. Bürgermeister Jürgen Köhne ( CDU) hat angekündigt, eine neue Stabsstelle für Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung einzurichten, die ihm direkt zugeordnet ist. Ausgangspunkt für die Personalie ist ein Ratsbeschluss vom November 2019, laut dem die Stadt bei künftigen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima und die ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigen und im Zweifel gegenüber anderen Zielen priorisieren soll. Die rot-rot-grüne Ratsmehrheit hatte die Forderung seinerzeit gegen Stimmen von CDU und FDP durchgesetzt.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die Kräfte in der Verwaltung bündeln müssen, um dem Thema gerecht zu werden“, erläutert Köhne nun seine Vorschläge zur Umsetzung der Vorgabe. So müsse die Arbeit vielfältig koordiniert und die Fachteams der Verwaltung unterstützt werden.

Bekämpfung des Klimawandels bekommt Priorität

Im Frühjahr 2020 hatten die Führungskräfte der Stadtverwaltung bereits bei einem Workshop Nachhaltigkeitsziele für Laatzen definiert. Basis war dabei die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die solche Ziele festlegt. Zum Laatzener Zielkatalog zählen eine nachhaltige Wasserversorgung, ein gesundes Leben für die Menschen in Laatzen, gleichberechtigte und hochwertige Bildung sowie die Förderung einer friedlichen und inklusiven Gesellschaft. Besondere Priorität sollen umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und der Schutz von Landökosystemen bekommen.

„Der bereits deutlich spürbare Klimawandel beeinflusst das innerstädtische Leben ungünstig und macht schnelles Handeln nötig“, sagt Köhne. Deshalb soll bis Ende 2021 ein Konzept vorliegen, an dem auch externe Stellen wie die Klimaschutzagentur Hannover beteiligt werden sollen. „Handlungsfelder werden zum Beispiel die Energiewende im Wärmesektor, die Energieeffizienz in Gebäuden, der Ausbau der erneuerbaren Energien, Mobilität, Flächenverbrauch und die Information und Bildung sein“, kündigt Köhne an.

Aktionsprogramm wird aktualisiert

Die Stadt werde in diesem Zuge auch das Klimaschutzaktionsprogramm aus dem Jahr 2012 fortschreiben und an die aktuellen Notwendigkeiten anpassen. „Dabei sind Ziele neu zu definieren, die Wege dahin möglichst konkret zu beschreiben und mit Maßnahmen zu hinterlegen“, sagt Köhne. „Das Thema Klimawandelanpassung wird mit bearbeitet.“

Vor allem bei den Grünen stößt die Ankündigung auf Applaus. „Ich bin begeistert“, sagte Grünen-Ratsherr Gerhard Apportin bei der Vorstellung des Konzepts im Rat der Stadt. „Ich erinnere mich, als ich die Grünen in Laatzen vor vielen Jahren gegründet habe, dass da solche Grundsätze aufgestellt worden sind.“ Allerdings mahnte er, die Ziele müssten deutlich konkreter formuliert werden als es bislang geschehen ist. „Wir werden die Verwaltung daran messen, ob ihr Handeln den Idealen dieser Ziele entspricht.“

Von Johannes Dorndorf