Laatzen

Wenn es nach der Laatzener FDP geht, soll die Stadtverwaltung möglichst bald wieder kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen. „Die Kulturlandschaft in Laatzen braucht endlich eine Perspektive für einen Neustart“, sagte der kulturpolitische Sprecher des FDP-Stadtverbands, Jürgen Vollmer. Dies gelte insbesondere für Veranstaltungen unter freiem Himmel, wo kaum Infektionen durch Aerosolpartikel stattfänden. Open-Air-Veranstaltungen sollten deshalb grundsätzlich wieder möglich sein.

Mit Abstandsregeln, Schnelltests und Belüftung ließen sich Hygienekonzepte auch für andere Veranstaltungsformen aufstellen, heißt es weiter in einer Erklärung der Freidemokraten. „Es darf keinen Sommer ohne Kultur geben. Wir fordern daher eigene Anstrengungen der Stadt, um die Kultur in Laatzen in einem vernünftigen Rahmen wieder zu beleben.“ So könne bereits jetzt durch Pilotprojekte der Weg für Open-Air-Events geebnet werden. Auch durch kreative, digitale Verfahrensweisen könnten abhängig vom Infektionsgeschehen Lösungen gefunden werden.

Lesen Sie auch Laatzen: FDP will mehr Kulturförderung durch die Stadt

Der FDP-Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus regt an, in nächster Zeit zum Runden Tisch für Kultur im Park der Sinne einzuladen – ähnlich wie bereits in den vergangenen beiden Jahren. „Bei der Gelegenheit könnten die Kulturschaffenden in Laatzen ihre Sorgen und Nöte vorbringen und Vorschläge für Hilfestellungen durch die Stadt darstellen“, sagt Klaus.

Von Johannes Dorndorf