Laatzen-Mitte/Grasdorf

Feierlicher hätte diese Verabschiedung wohl kaum ausfallen können: Feuertonnen erhellten am Freitagabend die Dunkelheit auf dem Hof der Feuerwache in Laatzen-Mitte. Der Musikzug stimmte seine Instrumente, Fackeln wurden an die Mitglieder ausgeteilt und Scheinwerfer hüllten die Fahrzeuge in helles Licht. Sogar Gäste aus dem hessischen Hofbieber waren angereist.

Gegen 18 Uhr machte sich dann eine Abordnung der Ortsfeuerwehr Laatzen mit einem historischen Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Neustadt aus dem Jahr 1942 auf den Weg, um die Hauptpersonen des Abends aus Grasdorf abzuholen: Laatzens ehemaligen Ortsbrandmeister Klaus Wichmann und dessen Ehefrau Kerstin.

Unter staunenden Blicken von Anwohnern und Fußgängern ging die Fahrt über den Langen Brink, die Hildesheimer und die Würzburger Straße zum Feuerwehrhaus im Sankt-Florian-Weg – und dann durch ein Spalier von Fackelträgern direkt auf den Hof der Wache.

Tränen beim Abschied

Dem scheidenden Ortsbrandmeister standen dabei die Tränen in den Augen. Er habe zwar schon „etwas von einer Veranstaltung gehört“, wie er verriet, aber was und wo dies stattfinden sollte, blieb ein Geheimnis.

Ortsbrandmeister Sven Wenger hob in seiner Festrede drei Eckpunkte in der Feuerwehrkarriere des 62-Jährigen hervor: den Eintritt in die Jugendfeuerwehr am 12. Februar 1972, die Aufnahme in die Einsatzabteilung im Dezember 1974 und das Jahr 1983 als Auftakt einer 37-jährigen Tätigkeit in Führungspositionen der Feuerwehr.

Kerstin und Klaus Wichmann bei der Ehrung auf dem Hof der Feuerwache. Quelle: Gerald Senft

Dazu zählen unter anderem seine Ämter als Gruppenführer in der Jugendfeuerwehr und später als Zugführer. Die Ortsfeuerwehr Laatzen leitete Wichmann ab März 2005 zunächst als stellvertretender Ortsbrandmeister, ab April 2014 dann als Ortsbrandmeister. Vor anderthalb Jahren, am 31. März 2020, endete die Amtszeit Wichmanns.

Wegen der Corona-Pandemie konnte die „gebührende Verabschiedung in einem feierlichen Rahmen“, wie Wenger anmerkte, erst jetzt nachgeholt werden. Der Ortsbrandmeister ernannte Wichmann zum Ehrenmitglied der Ortsfeuerwehr Laatzen und überreichte ihm ein Puzzle, ein „Umschlag mit viel Wert“ wurde seiner Ehefrau Kerstin überreicht.

Silbernes Ehrenzeichen von Minister Pistorius

Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald würdigte die Verdienste Wichmanns, der das silberne Feuerwehrehrenzeichen am Bande erhielt. Die Urkunde war von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius persönlich unterschrieben. Von den Freunden aus Hofbieber im Landkreis Fulda erhielt Wichmann ein überdimensionales Namensschild „Familie Wichmann“ sowie ein Holzbrett mit Inschrift „Feuerwehr Hofbieber in Freundschaft“. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr überreichte Wichmann ebenfalls Geschenke und ernannte ihn zum „Ehrenlöschteufel“.

Der Musikzug umrahmte die Veranstaltung musikalisch. „Nun sitze ich hinten und bin nur noch einfacher Feuerwehrmann“, sagte Wichmann in seinen Dankesworten sichtlich gerührt. Bei Kaltgetränken und einem warmen Imbiss klang die Veranstaltung am späten Abend aus.

Von Johannes Dorndorf