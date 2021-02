Laatzen

Die Zahl der Flüchtlinge und Obdachlosen, die in den städtischen Unterkünften und Wohnungen leben, ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Im Januar waren rund 120 Personen weniger untergebracht als noch im Herbst 2019. Entsprechend geringer sind auch die Aufwendungen für die Unterbringung, wie die Stadtverwaltung jetzt im Zuge der Haushaltsberatungen bekannt gab.

„Wir haben momentan noch 199 Personen in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht“, berichtete Tanja Müller-Kampmann, Leiterin des Teams Soziale Sicherung, bei der Vorstellung der aktuellen Haushaltszahlen. Darunter seien auch 28 Obdachlose mit deutschem oder EU-Pass. Zum Vergleich: Im Oktober 2019 seien es noch 318 gewesen, davon 235 in Gemeinschaftsunterkünften. Aufgrund der sinkenden Zahlen konnte im März 2020 die größte Laatzener Unterkunft an der Gutenbergstraße geschlossen werden, wo in Spitzenzeiten bis zu 180 Personen untergebracht werden konnten.

Wenig Leerstand wegen Einzelbelegungen

„Die Menschen finden zunehmend auch privaten Wohnraum“, berichtete Müller-Kampmann. Dies sei auf Privatinitiativen und ehrenamtliche Unterstützung zurückzuführen, aber auch auf die Arbeit der Sozialarbeiter in den Unterkünften. Der aktuelle Leerstand betrage trotz der stark rückläufigen Zahlen nur zehn Prozent. „Das hat damit zu tun, dass wir versuchen, in der Pandemie möglichst Einzelbelegungen vorzunehmen.“ Dies werde auch für die Zeit danach angestrebt. „Man versucht nicht mehr, die Menschen in Mehrbettzimmern unterzubringen, sondern auch in den städtischen Unterkünften Privatsphäre zu gewährleisten.“

Abgenommen haben damit auch die Kosten für die Unterbringung. Gab die Kommune 2019 noch 2,6 Millionen Euro für ihre Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte aus, waren es im Folgejahr nur noch 1,86 Millionen Euro. Für 2021 werden 1,9 Millionen Euro erwartet. Ein Großteil davon wird der Kommune erstattet – im vergangenen Jahre etwa 1 Million Euro. Auch bei der Flüchtlingssozialarbeit gehen die Ausgaben zurück. 2020 wurden zwei Stellen abgebaut, sodass die Kosten von 610.000 Euro im Jahr 2018 auf 450.000 Euro im Folgejahr und 370.000 Euro im Jahr 2020 sanken.

Die Stadt unterhält derzeit drei Gemeinschaftsunterkünfte an der Hildesheimer Straße in Rethen und Gleidingen sowie an der Pestalozzistraße in Laatzen-Mitte sowie Wohnungen in mehreren Stadtteilen.

Von Johannes Dorndorf