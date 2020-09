Laatzen-Mitte

Der Laatzener Jugendbeirat hat sich im Jahr 2016 gegründet. Seitdem setzen sich die aktuell rund 30 Mitglieder im Alter im Alter von zehn bis 18 Jahren für die Anliegen junger Laatzener ein. Seit 2018 hat der Jugendbeirat einen Sitz mit beratender Stimme im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Unser Mitarbeiter Daniel Junker hat sich mit Hayat Hajjali (15), Silje Wedemeyer (17) und Daniel Kaske (18) über ihre Mitarbeit im Jugendbeirat unterhalten.

Wie seid ihr zum Jugendbeirat gekommen?

Hayat: Eine Freundin hat mir vom Jugendbeirat erzählt. Ich bin politikbegeistert und vor zwei Jahren einfach mal mitgegangen. Die erste Sitzung hat mir gut gefallen, seitdem bin ich dabei.

Silje: Ich bin über das Projekt Pimp your Town dazugekommen. Vor eineinhalb Jahren war ich zwei- oder dreimal bei Sitzungen dabei, danach sieben Monate im Ausland. Ich finde es sehr spannend, in politische Prozesse hineinzuschauen und persönlich mitzubekommen, wie Kommunalpolitik funktioniert.

Daniel: Ich habe mich anfangs überhaupt nicht für Politik interessiert. Im Jahr 2016 wurden ich und andere Schüler im Rahmen des Projektes Pimp your Town von Marion Bode-Pletsch ( SPD) und Gundhild Fiedler-Dreyer ( CDU) gefragt: „Was haltet ihr davon, wenn wir euch mehr einbinden?“ Wir haben uns dann etwa ein Jahr lang einmal im Monat zu sechst bei Marion Bode-Pletsch im Wohnzimmer getroffen und Politiker zu Gesprächen eingeladen. Seitdem ist das Interesse da.

Warum ist euch der Jugendbeirat wichtig?

Silje: Es ist ein Privileg, seine Stimme einbringen zu können. Das Wahlrecht gilt erst ab 18, bei Kommunalwahlen ab 16 Jahren. Als Jugendlicher fühlt man sich in politische Entscheidungen oft nicht einbezogen. Ich hatte den Eindruck, dass viele Entscheidungen an den Jugendlichen vorbei getroffen werden.

Hayat: Der Jugendbeirat ist eine gute Möglichkeit, sich politisch einzubringen, seine Meinung auszutauschen und Probleme anzusprechen, die alle Jugendlichen betreffen.

Daniel: Manche Schüler wollen raus aus Laatzen, manche wollen bleiben. Ich bin eher heimatgebunden und möchte vor Ort aktiv mitgestalten – auch im Hinblick auf eine zukünftige Familie. Es wäre schön, wenn sie sich in Laatzen wohlfühlt.

Kann der Jugendbeirat die Anliegen Jugendlicher wirklich durchsetzen?

Daniel: Die Mitarbeit wäre Zeitverschwendung, wenn wir glauben, dass wir nicht gehört werden. Insbesondere durch Ludger [Oldeweme, Betreuer Jugendbeirat, die Red.] bekommen wir viel Unterstützung. Einige Anträge von uns gehen bis zum Rat der Stadt durch und werden umgesetzt, andere nicht.

Hayat: Natürlich dauert es oft bis zu dem Punkt, an dem man etwas erreicht. Wir haben aber viel Geduld und auch den Ehrgeiz, Projekte durchzuführen.

Daniel: Dieser Punkt schreckt die Leute allerdings eher ab. Was bringt es, wenn man Ideen hat, die erst nach Jahren umgesetzt werden? Es dauert eindeutig zu lange. Letzten Endes ist das aber Demokratie. Ideen werden nicht immer eins zu eins umgesetzt. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass es andere Meinungen gibt.

Silje: Es wäre ein Vorteil, wenn wir in den Ratsgremien ein Stimmrecht hätten. Wir können zwar Anträge stellen, die dann aber von Erwachsenen bearbeitet werden. Wir können also nur indirekt mitwirken.

Daniel: Natürlich wäre es optimal, wenn wir ein Stimmrecht hätten. Als Jugendparlament wäre das auch möglich. Das müsste aber gewählt werden – mit der Gefahr, dass es Leute gibt, die nicht mitmachen dürfen, weil sie nicht gewählt wurden. Manche würden sich vielleicht gar nicht erst aufstellen lassen. Dadurch würden junge Menschen und deren Stimmen ausgeschlossen. Dies wäre ein völlig falsches Signal. Deshalb haben wir beschlossen, uns als Beirat aufzustellen.

Silje: Über den Beirat bekommen wir immerhin Aufmerksamkeit und Verständnis, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist toll, Erfolgserlebnisse zu spüren. Erst wenn aus den Ideen und Anregungen auch Resultate zu sehen sind, ist man glücklich.

Könnt ihr Beispiele dafür nennen?

Daniel: Ich wurde von Jugendlichen angesprochen, die sich einen vernünftigen Basketballplatz für Rethen gewünscht haben. Wir haben das Thema angesprochen, und es wurde umgesetzt. Die Ausrufung des Klimanotstandes wurde ebenfalls vom Jugendbeirat angeregt, die Ratsgruppe SPD-Grüne-Linke-Faull-Scheibe hat das dann weiterverfolgt. Viele von uns waren damals bei der Ratssitzung dabei, und wir wurden auch gehört.

Silje: Auch bei der Gestaltung des Jugendplatzes vor dem Stadthaus konnten wir mitbestimmen. Man kann also durchaus etwas bewirken. Über das Programm „Demokratie leben“ haben wir auch ein eigenes Budget. Projekte wie Pimp your Town werden ebenfalls aus dem Jugendfonds bezahlt.

Für die Ausgestaltung des Jugendplatzes am Stadthaus hat der Jugendbeirat seine Ideen mit eingebracht. Quelle: Daniel Junker

Im Beirat können alle Kinder und Jugendlichen mitdiskutieren Im Jugendbeirat entwickeln Schüler Ideen und Projekte für die Stadt Laatzen und stimmen über die daraus hervorgehenden Beschlussvorlagen ab. Alle Kinder und Jugendlichen, die in Laatzen wohnen oder hier zur Schule gehen, können bei den monatlichen Sitzungen mitdiskutieren. Der Beirat ist aus den Politikplanspielen Pimp your Town der Jahre 2016 und 2017 hervorgegangen – als Nachfolger des Laatzener Jugendparlaments, das von 1997 bis 2014 bestand und dann mangels Beteiligung nicht mehr neu gewählt wurde. Im sozialen Netzwerk Instagram ist der Jugendbeirat unter jugendbeirat_laatzen erreichbar. dj

Ist die heutige Jugend aus eurer Sicht eher politisch oder unpolitisch?

Silje: Es gibt einige Punkte, die die Jugendlichen bewegen. Zum Klimawandel gibt es zum Beispiel eine ziemlich einheitliche Meinung. Ich glaube aber, dass viele Jugendliche Politik als etwas Kompliziertes ansehen und dadurch frustriert sind. Das finde ich schade, denn anstatt nur zu meckern, sollte man sich engagieren und etwas verändern wollen.

Daniel: Viele wollen sich einbringen. Bei Fridays for Future und Black Lives Matter haben viele ihre Meinung geäußert. Es fehlt aber der Schritt, dass sich die Leute wirklich in der Lokalpolitik engagieren. Meiner Meinung nach müsste das Wahlalter gesenkt werden. Viele Jugendliche wollen etwas verändern, man lässt sie nur nicht.

Wie reagieren Freunde und Familie auf eure Mitarbeit im Jugendbeirat?

Silje: Ich bekomme viel positive Resonanz und versuche, meine Freunde für den Jugendbeirat zu begeistern. Ich erzähle, über welche Themen wir gesprochen haben, meine Freunde geben Kritikpunkte auch an mich weiter.

Daniel: Ich wurde anfangs manchmal belächelt. Viele sehen jetzt aber, dass wir wirklich etwas erreichen können.

Hayat: Meine Freunde kommen häufig mit ihren Anliegen zu mir und fragen: Kannst du das nicht mal im Jugendbeirat ansprechen? Manche sind aber auch der Meinung, dass ein Jugendbeirat nichts bringt. Ich zeige ihnen dann, welche Projekte wir schon umsetzen konnten. Ich spreche manchmal auch in der Familie Themen aus dem Jugendbeirat an.

Was könnte am Jugendbeirat noch verändert werden?

Silje: Ich finde es toll, dass sich jeder Jugendliche einbringen kann. Ich bin aber derzeit fast die einzige vom EKG [Erich-Kästner-Gymnasium], eine gleichmäßigere Repräsentanz der Schulen wäre wichtig. Projekte wie Pimp your Town laufen meistens leider nur an der AES [Albert-Einstein-Schule]. Das führt dazu, dass der Jugendbeirat am EKG nicht so bekannt ist.

Daniel: Manche Schüler haben Interesse an einer Mitarbeit, trauen sich aber nicht. Andere sind nicht interessiert, und manche wissen gar nicht nicht, dass es uns gibt. Wir können nur sagen: Wir sind da.

Silje: Ich bin am EKG in der Schülervertretung. In der Schule haben wir Mitspracherecht, in Bezug auf die Stadt werden wir aber wenig gehört, zum Beispiel beim Schulneubau. Bei der Diskussion um einen öffentlichen oder geschlossenen Pausenhof wurde auf uns wenig Rücksicht genommen, unsere Stimme war wenig wert. Deshalb würde ich mir im Jugendbeirat eine noch größere Beteiligung wünschen.

Von Daniel Junker