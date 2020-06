Laatzens Kitas bereiten sich auf den Ansturm vor

Laatzen

Die Ankündigung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne, die Kindertagesstätten in Niedersachsen ab 22. Juni für alle Kinder zu öffnen, stellt die Kommunen vor immense Herausforderungen. Das gilt auch für Laatzen. „Um es vorsichtig auszudrücken: Wir waren von der Ankündigung des Kultusministers überrascht, denn es war lange Zeit von einem Regelbetrieb ab dem 1. August die Rede“, sagt Thomas Schrader, Leiter des Fachbereichs Soziales. Hatte Tonne ursprünglich angekündigt, Ende Juni eine Quote von 50 Prozent zu erreichen, sei nun kurzfristig von 100 Prozent die Rede.

Die Stadt und die freien Kita-Träger bereiten sich derzeit auf den zu erwartenden Ansturm vor. „Nach dem aktuellen Stand werden wir es hinkriegen, dass ab dem 22. Juni alle Kinder wieder in ihre ursprünglichen Gruppen können“, sagt Schrader. Es blieben allerdings Unsicherheiten, denn die Corona-Regeln gelten dann nach wie vor. „Die Frage ist, inwiefern sie mit der Kita-Betreuung kompatibel sind.“ Anforderungen und Möglichkeiten würden sich mitunter widersprechen. Bürgermeister Jürgen Köhne bezeichnet die Umsetzung als einen „organisatorischen, personellen und menschlichen Kraftakt“.

Geringere Betreuungsquote bei städtischen Kitas

Zumal es bis zur Vollbetreuung noch ein langer Weg ist: Zwar haben Laatzens Kitas die Zahl der betreuten Kinder zwischen 18. Mai und 9. Juni von 336 auf 591 erhöht. Damit sind sie gemessen an der Gesamtkapazität der Kitas mit 2186 Plätzen – von denen normalerweise rund 95 Prozent in Anspruch genommen werden – allerdings noch weit vom Ziel entfernt. Unterm Strich sind bislang nur 27 Prozent der potenziellen Plätze in Krippen, Kindergärten und Hortgruppen belegt. Auffällig ist dabei der Unterschied zwischen den städtischen Einrichtungen und denen von freien Trägern: Liegt die Quote bei Letzteren bereits bei 33 Prozent, sind es bei städtischen Kitas gerade einmal 23 Prozent.

Die niedrige Gesamtquote hängt auch damit zusammen, dass das Land die Gruppenstärken derzeit auf 50 Prozent gedeckelt hat. „In den Kindergarten-Notgruppen durften maximal 13 statt 25 Kinder betreut werden“, erläutert Schrader. „Am 22. Juni werden wir wieder auf 100 Prozent hochfahren, sofern genügend Personal zur Verfügung steht.“

Auch über 60-Jährige sollen arbeiten

Die Personalstärke dürfte tatsächlich das Hauptproblem werden. Schon vor der Corona-Krise hatte die Stadt offene Stellen, bei den freien Trägern sah es nicht anders aus. Hinzu kommen nun Ausfälle von Mitarbeitern aus den Risikogruppen, erläutert Schrader. Um diese zu schützen, habe die Stadt bislang auf den Einsatz von über 60-Jährigen verzichtet. „Das wird nun nicht mehr möglich sein.“ Künftig müssten die Angestellten per Attest nachweisen, dass sie nicht eingesetzt werden können.

Die Zahl der Vakanzen sei noch unklar, man frage derzeit in allen Einrichtungen ab, wer zur Verfügung stehe. Eine gute Nachricht für Eltern und Kinder: Mehrere ältere Mitarbeiter hätten bereits angekündigt, dass sie gern wieder arbeiten möchten. Die bislang praktizierte Tandemregelung, bei der zwei Mitarbeiter ein festes Team bilden, um die Auswirkungen bei einem Corona-Ausbruch so gering wie möglich zu halten, wird die Kommune ab 22. Juni ebenfalls fallen lassen.

Volle Personalstärke wird nicht erreicht

„Wir werden die volle Personalstärke nicht erreichen“, ist sich Schrader indes sicher. In einzelnen Einrichtungen könne es deshalb zu Engpässen kommen, etwa bei Krankheiten. Dennoch wolle die Stadt weiterhin nur Fachkräfte in den Kitas einsetzen. Neben den Bestandskräften könnten dies auch Praktikanten oder Mitarbeiter sein, die in den Einrichtungen ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Darüber hinaus könne die Stadt auf sogenannte Poolkräfte zurückgreifen, die flexibel eingesetzt werden. „Es ist aber noch nicht geklärt, ob diese Mitarbeiter gruppenübergreifend arbeiten dürfen oder an eine feste Gruppe gebunden sind.“

Vom normalen Kita-Alltag wird sich die Betreuung auch nach dem 22. Juni unterscheiden. So müssen die Kinder in ihren Gruppen bleiben und dürfen sich weder auf dem Außengelände noch in Gemeinschaftsräumen vermischen. Die jeweiligen Regelungen hängen von den Bedingungen vor Ort ab. „Manche Einrichtungen teilen ihr Gelände auf, in anderen dürfen die Kinder nur gruppenweise nach draußen“, erklärt Schrader. Zudem hätten die Einrichtungen individuelle Hol- und Bringregelungen aufgestellt.

Eltern müssen sich auf Kompromisse einlassen

Änderungen wird es auch bei der Frühbetreuung geben, die normalerweise gruppenübergreifend ist. „Wir können nicht für jede Gruppe einen eigenständigen Frühdienst anbieten. Die Eltern werden sich auf Kompromisse einlassen müssen.“ Wie die Betreuung in den Einrichtungen ab dem 22. Juni letztlich abläuft, hängt von den konkreten Inhalten der Landesverordnung ab. „Wir reden hier ja bisher noch über die Entwürfe“, so Schrader.

Die Gebühren für die Betreuung in den Notgruppen will die Stadt tagesgenau abrechnen. „Das wird aber noch einige Zeit dauern“, sagt Schrader, denn auch dies sei eine Aufgabe, die die Verwaltung zusätzlich erledigen müsse. Die Eltern würden vermutlich in einigen Wochen über die fälligen Entgelte informiert. Die Neuaufnahme von Kindern laufe übrigens in Krippe, Kindergarten und Hort weiter.

Ab Montag wird wieder Mittagessen aufgetischt Während der Notbetreuung gab es in den vergangenen Wochen kein Mittagessen in den Einrichtungen. Die Eltern mussten ihren Kindern Lunchpakete mitgeben. „Die Caterer konnten nicht liefern, und es wäre auch schwierig gewesen, die coronabedingten Hygieneregeln in den Küchen einzuhalten“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Ab Montag soll das Essen in den Tagesstätten aber wieder ausgeteilt werden. Gerüchte, dass das Essen anders bezuschusst würde, bestätigt Brinkmann nicht. „Die Entgelte sind die gleichen wie vor Corona, da hat sich nichts geändert.“

Von Daniel Junker und Johannes Dorndorf