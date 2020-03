Laatzen

Neben der Schließung der Geschäfte ist seit Dienstag wegen der Corona-Epidemie auch der Aufenthalt im Freien eingeschränkt – auch in Laatzen. Die Stadtverwaltung hat am Dienstag damit begonnen, die öffentlichen Spielflächen im Stadtgebiet zu schließen. Die ersten Spiel- und Bolzplätze wurden bereits dicht gemacht, die übrigen sollen am Mittwoch folgen.

Zu Reglementierungen kommt es auch im Park der Sinne. Der Park bleibe zwar für Spaziergänger vorläufig geöffnet. „Treffen in Gruppen wie zum Beispiel bei Kindergeburtstagen oder Picknick sind jedoch nicht gestattet“, teilt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley mit. Genau wie in den städtischen Gebäuden fänden bis auf Weiteres auch keine Veranstaltungen im Park der Sinne statt. Mit dem Verbot reagiert die Stadt Laatzen auf die offiziellen Empfehlungen, Menschenansammlungen auch im Freien zu vermeiden.

Bereits am Montag hatte die Stadt auf die Schließung von Friedhofskapellen und dem Kompostplatz hingewiesen. Die Regelungen für Trauungen im Laatzener Standesamt im Alten Rathaus wurden unterdessen präzisiert: Demnach seien im Trauzimmer neben dem Brautpaar auch die Eltern und etwaige Trauzeugen zugelassen. „Die maximale Anzahl der Anwesenden ist somit auf sechs Personen beschränkt“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf