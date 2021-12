Gleidingen

Das Baugebiet Am Erdbeerhof kann erweitert werden: Der Rat der Stadt Laatzen hat jetzt dem Bebauungsplan für den Lückenschluss zwischen Rethen und Gleidingen mehrheitlich zugestimmt – gegen die Stimmen von CDU, FDP und GFW: Die Opposition hat Bedenken sowohl wegen der Nähe zur Bestandsbebauung als auch wegen der Verkehrssituation.

Auf dem Areal, das von dem geplanten Grünstreifen entlang des bestehenden Gleidinger Baugebiets Erdbeerhof I bis zur Braunschweiger Straße und der Straße Am Springborn in Rethen reicht, sollen 240 Wohneinheiten entstehen. Im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt wird die Neubebauung stärker verdichtet: Parallel zum Grünstreifen sind Mehrfamilienhäuser mit 116 Geschosswohnungen vorgesehen. Die Pläne für das rund zehn Hektar große Gebiet sehen zudem 56 Reihen- sowie 68 frei stehende Einfamilienhäuser vor.

CDU, FDP und GFW lehnen Bebauungsplan ab

CDU, FDP und GFW lehnen den Bebauungsplan in seiner jetzt beschlossenen Form ab. „Grundsätzlich sind wir für die Bebauung des Geländes“, sagte CDU-Ratsfrau Hannelore Flebbe. „Aber es hat auf alle unsere Einwendungen oder auch die von Anliegern keine Änderung in diesen Planvorlagen gegeben“, kritisierte sie. „Wir sehen immer noch große Schwierigkeiten, ob das im Bereich der Anlieger am Springborn oder im Bereich der Verkehrsführung liegt.“ Wie berichtet, befürchten die Springborn-Bewohner, das die bis zu 13 Meter hohen Mehrfamilienhäuser zu nahe an ihre Grundstück rücken.

Silke Rehmert (SPD) verteidigte hingegen die Pläne. „Wir setzen uns lange mit der Wohnungsknappheit in Laatzen auseinander. Deshalb ist es für uns eine Erfordernis, eine Mehrfamilienhausbebauung zuzulassen“, sagte die Vorsitzende der rot-grün-roten Mehrheitsgruppe. Laut Stadtverwaltung seien die Gespräche zwischen dem Investor und den Anwohnerinnen und Anwohnern zuletzt im Großen und Ganzen einvernehmlich verlaufen. Der Investor orientiere sich an deren Wünschen, die Abstände seien vergrößert worden.

Von Johannes Dorndorf