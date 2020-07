Laatzen

Die Laatzener SPD ruft plakativ dazu auf, gegen Rassismus einzustehen. Die Sozialdemokraten wollen per Aktionstafel auf ihre Haltung aufmerksam machen, die ab sofort durch Laatzen rollt: Angebracht ist die Tafel mit Gesichtern und Parolen am SPD-Kampagnenfahrzeug. Am Donnerstag haben Mitglieder des Ortsvereinsvorstands die Tafel bei der beauftragten Druckerei abgeholt.

„Fast täglich greifen Rassisten und Rassistinnen Flüchtlingsheime an, islamfeindliche Übergriffe nehmen zu. Erschreckend viele Menschen nehmen an fremdenfeindlichen und rassistischen Demonstrationen teil, hetzen in den Medien gegen Geflüchtete und Muslime und Musliminnen“, sagt SPD-Vorstandsmitglied Marion Bode-Pletsch. „Wir greifen ein, wenn Rassistinnen und Rassisten Menschen in unserer Mitte attackieren“, ergänzt ihr Vorstandskollege Michael Riedel.

"Rassismus ist doof": Laatzener Sozialdemokraten rufen zum Engagement gegen Rassismus auf. Quelle: SPD Laatzen

Auf der Aktionstafel zu lesen sind unter anderem Statements wie „Für ein antirassistisches Laatzen“, „Nein zu Rassismus“, „ Rassismus ist doof“ und der Satz der US-Bürgerrechtlerin Angela Davis: „Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein, wir müssen Antirassisten sein.“ Dafür haben sich neben vielen andere Sozialdemokraten die örtlichen Bundes- und Landtagsabgeordneten Matthias Miersch und Silke Lesemann, Regionspräsident Hauke Jagau, Laatzens SPD-Chef Harald Zietz und der Ratsvorsitzende Bernd Stuckenberg ablichten lassen.

