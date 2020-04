Laatzens Schüler lernen weiter zu Hause – aber wie soll das gehen?

Laatzen

Laatzens Schulen werden in den nächsten Wochen zwar wieder schrittweise öffnen, der Großteil der Schüler bleibt jedoch vorerst zu Hause. Lehrer, Schüler und Eltern stellt das vor besondere Herausforderungen: Wie lassen sich ganze Klassen und Jahrgänge so dauerhaft beschulen? Als wichtiges Werkzeug gilt die Digitalisierung. Doch die läuft nicht nur in den Schulen, sondern auch in den einzelnen Lerngruppen sehr unterschiedlich.

An Ideen, digital Kontakt zu halten, mangelt es Laatzens Schulen nicht. Das Erich-Kästner-Gymnasium etwa hat vor zwei Wochen einen Audio-Podcast, also eine Art Internet-Radiosendung eingerichtet, bei dem die beiden Lehrer Johannes Thoböll und Michael Becker wöchentlich auf der Homepage und bei Instagram Tipps geben und über die aktuellen Entwicklungen berichten. Die Stadt hat jetzt ihrerseits für alle Laatzener Schulen das Programm Anton angeschafft: Schüler können damit vor allem in den Hauptfächern Mathe und Deutsch fertige Lerneinheiten absolvieren, die ihnen die Lehrer empfehlen. Alle drei weiterführenden Schulen wollen das Programm in den nächsten Wochen verstärkt einsetzen, bislang wird in einigen Klassen lediglich eine Gratis-Version genutzt.

Lehrer stellen Aufgaben und Material ins Internet

Die einzelnen Klassenlehrer halten – genau wie an der Oberschule und der Albert-Einstein-Schule – bislang vor allem über das System IServ Kontakt mit ihren Schülern. Über die Plattform konnten die Lehrer schon nach der kurzfristig angeordneten Schulschließung Mitte März Kontakt mit ihren Schülern halten. „Das System ist etabliert, die Schüler kennen das“, sagt etwa AES-Leiter Christian Augustin. Dort lassen sich Textdokumente, Bilder und Videos mit Aufgaben und Arbeitsmaterial ablegen.

„Wir bleiben zuhause“: Bis alle Schüler zurück in die AES können, werden noch mehrere Wochen vergehen. Quelle: Astrid Köhler

Ein echter Unterrichtsersatz ist dies allerdings mangels Interaktion nicht. Zwar verfügt das Programm über eine Chat-Funktion und auch die Schüler können Lösungen einstellen und so wiederum Rückmeldungen der Lehrer bekommen. Unterrichtsgespräche und das gemeinsame Entwickeln von Tafelbildern sind jedoch nicht möglich.

Etwas mehr Möglichkeiten bietet da das Programm Padlet, das einige Lehrer am Erich-Kästner-Gymnasium einsetzen. „Padlet lädt eher dazu ein, Videos zu posten oder Links zu teilen – bei IServ ist das komplizierter“, sagt Johannes Thoböll, Koordinator für Medienarbeit am EKG. Einmal wöchentlich komme er mit seinen Schülern zudem mit Jitsi zum Klassenchat zusammen. Eine einheitliche Linie gebe es unter den Lehrern allerdings bislang nicht: „Der Hauptteil arbeitet erst einmal mit IServ.“

AES erprobt Unterricht per Klassenchat

Wie es auch gehen kann, erläutert Augustin anhand des an der AES eingeführten Programms Big Blue Button. Auf einer gemeinsamen Plattform können sich Schüler und Lehrer zur Video-Konferenz zusammenschalten. Lehrer erläutern dann nicht nur live ihre Folien, auch die Schüler haben die Möglichkeit, etwas auf dem Bildschirm zu ergänzen – so wie beim Gang zur Tafel. Dabei kann der Lehrer die Klasse stumm schalten, um Störgeräusche zu vermeiden, die Schüler können per Mausklick die Hand heben. Auch getrennte Einzelgruppen lassen sich bilden, ähnlich der Gruppenarbeit im Klassenraum. „Man merkt, dass da einiges an praktischer Erfahrung eingeflossen ist“, schwärmt Augustin.

Mit dem Programm Big Blue Button können Lehrer und Schüler gemeinsam im Chat an Folien arbeiten – so wie hier anhand des Beispiels Wasserkreislauf. Quelle: Screenshot: Johannes Dorndorf

Allerdings stößt auch das System, das ab Mai über die vom Land angekündigte Niedersächsische Bildungscloud auch den anderen Laatzener Schulen zur Verfügung stehen soll, an Grenzen: Die von der AES reservierte Internet-Bandbreite reicht zumindest bei Videokonferenzen bei einem Dutzend Teilnehmer, mehr gehen nur per Audio. „Man muss sich auch klar darüber sein, dass Videokonferenzen mit 30 Leuten gleichzeitig nicht hochgradig sinnvoll sind“, sagt Augustin. Dass alle Schüler vier Stunden pro Tag per Video unterrichtet werden können, sei für ihn undenkbar. „Aber es ist wichtig, dass man mal zusammenkommen kann, um einzelne Gespräche zu führen.“

Die AES hat das Programm bislang zweimal in einer fünften Klasse erprobt – mit Erfolg: Lediglich eine Schülerin hatte keinen Zugriff, man arbeite daran. Allerdings verfügt der Jahrgang über Möglichkeiten, von denen die meisten anderen Schüler bislang nur träumen können. Die Testklasse ist eine der vier iPad-Klassen der AES, in der alle Schüler über Tablet-Computer verfügen. Im nächsten Schuljahr sollen vier weitere Klassen hinzukommen, aber selbst dann ist nur ein kleiner Teil der Schülerschaft dabei.

Vielen Schülern fehlen Rechner und Internetzugänge

Viele haben hingegen daheim kaum Möglichkeiten, an einem digitalen Unterricht teilzunehmen. „Bei unserer Schülerschaft gibt es arge Probleme, weil Kinder zu Hause teilweise keine Endgeräte haben, geschweige denn, einen vernünftigen Platz zum Arbeiten“, sagt Sven Hinzpeter, Leiter der Erich-Kästner-Oberschule. „Es gibt große Familien, die wohnen mit acht Personen in einer Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnung.“ Nicht einmal der Zugang zur wichtigsten digitalen Plattform IServ sei bei allen gewährleistet. Zwar gehe dies mit Einschränkungen auch per Handy – aber viele hätten kein WLAN zu Hause und verfügten lediglich über Prepaid-Telefone. „Viele Eltern sind selbst im Homeoffice und brauchen ihre PCs selbst“, ergänzt EKG-Leiterin Hella Kohl.

Wie am EKG und an der AES hätten die Oberschullehrer den Schülern Aufgaben und Material per IServ eingestellt, berichtet Hinzpeter. „Aber es gab viele Schüler, die da nicht einmal reingeguckt haben.“ Manche Lehrer würden deshalb per SMS oder Whatsapp versuchen, den Kontakt zu halten, die Datenschutzauflagen seien glücklicherweise gelockert worden.

Auch für Augustin ist die technische Ausstattung ein Riesenproblem. Er habe zwar aus Mitteln des Digitalpakts weitere 70 iPads für die AES bestellt, die in Notfällen an Schüler verliehen werden können. Dennoch bleibe das Problem des Netzzugangs: „Wir können den Kindern Geräte geben, aber keinen Internet-Service-Provider.“ Vielleicht müsse man doch über kostenloses Internet für alle nachdenken, wie es in den baltischen Staaten bereits praktiziert werde.

„Wir lassen keinen im Regen stehen“

Die Schulen fragen wegen all dieser Schwierigkeiten in diesen Tagen alle Schüler danach ab, über welche Möglichkeiten sie verfügen, um digital Kontakt zu ihren Lehrern zu halten. „Am Montag wissen wir dann mehr“, sagt EKG-Leiterin Kohl. Zur Not werde das Unterrichtsmaterial dann per Post verschickt, so wie es bereits teils in den Sprachlernklassen geschehen ist, das Verleihen von iPads sei im „äußersten Notfall“ möglich. Für Kohl ist aber klar, dass Unterricht per Videokonferenz nicht zum Standard werde könne. „Man bekommt nicht alle Schüler gleichzeitig zusammen“. „Das Wichtigste ist, dass wir keinen im Regen stehen lassen. Wir müssen das so hinkriegen, dass niemand außen vor bleibt“, ergänzt EKG-Medienkoordinator Thoböll.

Von Johannes Dorndorf