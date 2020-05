Laatzens Schulen bekommen 1,35 Millionen Euro aus dem Digitalpakt

Laatzen

Der digitale Unterricht hat für viele Laatzener Schule spätestens seit Beginn der Corona-Krise schon begonnen – nun soll auch die Ausstattung in den Schulen folgen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat am Donnerstag die ersten Förderbescheide aus dem Digitalpakt der Bundesregierung an die Stadt Laatzen überreicht. 1,35 Millionen Euro sollen in den nächsten Monaten nach Laatzen fließen – unter anderem für Glasfaserverbindungen, die Anschaffung von Tabletcomputern und digitalen Tafeln.

Tonne : „ Digitalisierung in Schulen wurde vernachlässigt“

„Gerade die letzten Monate haben gezeigt, dass die Digitalisierung der Schulen in den letzten Jahren zu sehr vernachlässigt wurde“, sagte Tonne beim Besuch im Erich-Kästner-Schulzentrum. Mit den Zuwendungen vom Land wolle man hier ein Stück vorankommen.

Die Praxis des Homeschooling war es denn auch, die das Gespräch zwischen den Schulleitungen von Gymnasium und Oberschule und dem Minister prägte. Die Pädagogen berichteten, warum die digitale Bildung daheim ihre Grenzen habe: Manche Schüler hätten weder den Platz noch die Geräte, um auf diese Weise zu arbeiten. Tonne kündigte ein weiteres Paket von landesweit 52 Millionen Euro an, mit dem bedürftige Schüler mit Geräten und Internet-Zugängen ausgestattet werden sollen.

„Wir führen die Technik nicht um der Technik willen in die Schule hinein“, sagte Tonne: „Die Technik wird das Lernen nicht per se erleichtern. Aber sie wird das Lernen verändern.“ EKG-Schulleiterin Hella Kohl betonte, die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass die digitalen Möglichkeiten lediglich ein Werkzeug seien, aber den klassischen Unterricht nicht ersetzen würden. „Gerade die geisteswissenschaftlichen Fächer leben davon, kritisches Denken zu lernen: Das lebt vom Gedankenaustausch, man muss reagieren können.“ Tonne stimmte dem zu: „Die Beziehungsarbeit zwischen den Lehrenden und Lernenden ist nicht digital ersetzbar.“

Elf Schulen bekommen Digitalausstattung

Im ersten Schwung profitieren alle elf Schulen in städtischer Trägerschaft vom Digitalpakt. Den größten Brocken erhält das Erich-Kästner-Gymnasium, das 353.000 Euro in die Ausstattung mit interaktiven Tafeln stecken will. 177.000 Euro gehen für den gleichen Zweck an die Oberschule. Die Albert-Einstein-Schule will rund 342.000 Euro für interaktive Tafeln sowie für Schüler-Tablets ausgeben, die an Schüler verliehen werden, die sonst nicht am Digitalunterricht teilnehmen können. Laatzens Grundschulen sowie die Förderschule am Kiefernweg erhalten zwischen 24.000 und 93.000 Euro für Glasfaserverbindungen und weitere interaktive Tafeln.

Die Investitionen sind nur der erste Schritt: Insgesamt stehen Laatzen rund 1,9 Millionen Euro aus dem Digitalpakt zu, die nach Auskunft von Melanie Reimer, allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, später abgerufen werden sollen.

Von Johannes Dorndorf