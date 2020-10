Laatzen

Die Landesregierung fordert im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu regelmäßigem Lüften in Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Gebäuden auf. Für Schulen gibt es sogar einen Rahmen-hygieneplan von Landesgesundheitsamt und Kultusministerium, der Lüften und entsprechende Anlagen als wichtiges Instrument gegen Ansteckungen vorsieht. Der Bund fördert die Ausrüstung mit leistungsfähigen Lüftungsanlagen finanziell. Das hat die Mehrheitsgruppe im Laatzener Rat aus SPD, Grünen und Linken sowie den Ratsmitgliedern Uwe Faull und Heinz Scheibe dazu veranlasst, bei der Stadt nach der Umsetzung in Laatzen zu nachzufragen – sowohl im Bestand als auch bei Neubauten.

Fenster lassen sich überall öffnen

Die Kommunalpolitiker wollen unter anderem wissen, welche öffentlichen Gebäude bereits über Lüftungsanlagen verfügen, „die die Ausbreitung von Aerosolen im Raum minimieren“. Dabei gelte ein besonderes Interesse den Schulen und Kindergärten, betont Heiko Schönemann, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Ortsrat Rethen und Initiator der Anfrage. Aber auch zu anderen von der Öffentlichkeit genutzten Einrichtungen wie Rathaus, Stadthaus und Familienzentrum werden Auskünfte erwartet.

Zumindest eines kann Stadtsprecher Matthias Brinkmann schon mal klarstellen: Es gibt in Laatzen keine öffentlichen Gebäude, in denen sich die Fenster nicht öffnen lassen. In anderen Städten waren in den Siebzigerjahren zum Teil Schulen gebaut worden, die ausschließlich über eine Klimaanlage mit Frischluft versorgt werden. Ihre Fenster verfügen nicht über einen Öffnungsmechanismus. Das von Experten als besonders wirkungsvoll angesehene und vor allem für Klassenzimmer empfohlene Stoßlüften wäre dort nicht möglich.

Politiker rechnen mit zusätzlichen Kosten

Die Gruppe will in ihrer Anfrage auch wissen, ob die Stadt Nachrüstungen plant, beziehungsweise bei Neu- und Erweiterungsbauten wie am Erich-Kästner-Schulzentrum oder der Grundschule Rethen bereits solche Anlagen eingeplant hat, die den Anforderungen an die Bekämpfung von Viren gerecht werden. Die Gruppenvorsitzende Silke Rehmert geht davon aus, dass „punktuell erforderliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden müssen, damit die Belüftungssituation schnellstmöglich optimiert und unsere Bevölkerung möglichst optimal geschützt wird“. Dabei sichere die Gruppe der Stadtverwaltung „jedwede Unterstützung zu“, erklärt Bernd Stuckenberg, Gruppensprecher im Stadtentwicklungsausschuss. Dort und in den vier Ortsräten wünschen sich die Kommunalpolitiker Antworten des Bürgermeisters auf ihre Anfrage.

Von Thomas Böger