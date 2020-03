Grasdorf/Alt-Laatzen

Laatzens Störchen ist die Corona-Krise schnuppe – sie gehen ihrem gewohnten Alltag nach. Und der ist im Frühjahr vor allem von der Brut bestimmt, mit der insbesondere Grasdorfs Störche diesmal besonders früh dran sind: Störchin Frieda brütet bereits seit einigen Tagen im Nest auf dem Wasserwerkgelände nahe der Leine.

Für den Laatzener Storchbeobachter Jürgen Körber war der vorgezogene Zeitpunkt – die Störche sind diesmal bis zu 14 Tage früher dran als sonst – keine Überraschung: Schließlich seien sie in diesem Jahr früher zurückgekehrt als sonst. „Wenn nichts dazwischenkommt, wird wohl um den 20. April herum das erste Küken das Licht der Welt erblicken“, sagt Körber.

Zumal an dem Grasdorfer Nest inzwischen wieder Frieden eingekehrt ist: So musste Frieda nach ihrer Rückkehr eine Konkurrentin vom Nest vertreiben, die zwischenzeitlich mit ihrem langjährigen Partner Rolf angebändelt hatte. Das zweite Laatzener Pärchen Garry und Käthe, die ihr Nest am Alt-Laatzener Steinbrink haben, haben sich in diesem Jahr etwas mehr Zeit gelassen, brüten laut Körber aber inzwischen ebenfalls.

Die derzeit kalten Nächte dürften den Störchen übrigens keine Probleme bereiten: „Das Gelege wird optimal gegen die niedrigen Temperaturen abgeschirmt“, so die Einschätzung Körbers.

Von Johannes Dorndorf