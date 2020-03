Laatzen

Die Tagesmütter und -väter in Laatzen sorgen sich um ihre künftige Bezahlung: Viele Tagespflegepersonen sind selbstständig tätig und aktuell von der Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen. Sie fordern nun von der Stadt und dem Land eine Aussage, wie es im April für sie weiter geht.

„Alle Kitas und Schulen erhalten weiterhin ihre Zuschüsse. Lehrerinnen und Lehrer, pädagogisches Personal in Kitas – für sie alle gibt es flexible Lösungen und eine Weiterzahlung der Bezüge“, sagt Miriam Der, die eine Großtagespflegestelle in Ingeln-Oesselse betreibt. Tagespflegepersonen hingegen seien in der Regel selbstständig tätig und fürchten nun einen Verdienstausfall. „In diesen fünf Wochen sind wir nicht im Urlaub und halten die Kinderbetreuungsplätze weiter vor“, sagt Der.

Tagesmütter fordern Bezahlung während der Schließung

Gemeinsam mit anderen Tagespflegepersonen wendet sich Der nun an die Stadt Laatzen und an das Land. Ihr Appell: Stadt und Land müssten die Tagesmütter weiterhin bezahlen. „Leider gibt es für uns vonseiten der Stadt Laatzen noch keine Stellungnahme, ob wir weiter bezahlt werden“, sagt Der. Ihre Kolleginnen in Hannover, Burgdorf und Sarstedt hätten hingegen eine solche Zusicherung bekommen. Dabei werde der Bedarf auf jeden Fall wiederkommen. „Die Betreuungsplätze, die Tagespflegepersonen zur Verfügung stellen, werden dringend benötigt.“

Tatsächlich gibt es bei der Stadt Laatzen noch keine abschließende Lösung. Auf Anfrage heißt es im Rathaus, dass die Bezahlungen bis zum Monatsende gesichert sei, dies sei den Tagesmüttern auch zugesichert worden. „Wir sind für die Zeit danach noch im Abstimmungsprozess“, sagt Thomas Schrader, Fachbereichsleiter Soziales. Mit den anderen Kommunen der Region Hannover sei ein abgestimmtes Vorgehen vereinbart worden. Dabei gehe es insbesondere um Erstattungsregelungen des Landes. „Wir warten auf Informationen, die wir dann umsetzen würden.“

Entschädigungsanspruch zu langwierig

Die Betroffenen drängen nun auf eine zeitnahe Lösung – schließlich endet der Monat am Dienstag. „Die Tagespflegepersonen dürfen jetzt nicht mit ihrem Verdienstausfall allein gelassen werden“, sagt Der. Der grundsätzliche Entschädigungsanspruch für Selbstständige nach dem Infektionsschutzgesetz greife zu kurz, sei bürokratisch und langwierig.

Von Johannes Dorndorf