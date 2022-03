Alt-Laatzen

Wie finden die Laatzenerinnen und Laatzener die neue Veloroute? Das wollte die Stadtverwaltung per Onlinebefragung im September und Oktober 2021 herausfinden. Fast 2000 Personen haben daran teilgenommen. Bei der Präsentation der Ergebnisse wurde jetzt deutlich, dass die Antwort auf die Frage erheblich davon abhängt, welches Verkehrsmittel die Befragten vorwiegend nutzen. Unter den Viel-Radfahrern überwiegt die Zustimmung zur neuen Trasse, Autofahrer sehen das „Stadtexperiment“ auf der Hildesheimer Straße hingegen sehr kritisch.

Bereits im Dezember hatte die beauftragte Beratungsfirma Gertz, Gutsche, Rümenapp (GGR) einen groben Überblick über die Ergebnisse der Befragung gegeben, nun folgten die Detailangaben. Ausgewertet haben die Experten 1950 Fragebögen, erläuterte Jens Rümenapp bei der Vorstellung am Dienstagabend. Im Durchschnitt äußerten sich die Befragten eher kritisch – auch diejenigen, die die Veloroute bereits ausprobiert haben. Der Aussage, dass die neue Route eine „durchgängige und komfortable Alternative zur alten Radwegeführung“ ist, stimmten nur 38 Prozent von ihnen zu, 62 Prozent verneinten dies. Die Bewertung hing allerdings entscheidend davon ab, wie oft die Befragten das Fahrrad nutzen. Bei denjenigen, die an drei oder mehr Tagen wöchentlich aufs Rad steigen, lag die Zustimmung bei 54 Prozent, bei Wenigfahrern je nach Häufigkeit zwischen 16 und 30 Prozent.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Sicherheit: Ähnlich ist die Sicht auf das Thema Sicherheit: 58 Prozent der Veloroutennutzer, die das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel angaben, fühlen sich auf der Veloroute sicher. Bei denjenigen, die sonst überwiegend Auto fahren, waren es hingegen nur 20 Prozent.

Effekte auf Mobilitätsverhalten: Die Effekte der im Juni 2021 eröffneten Veloroute hinsichtlich der Motivation zum Radfahren waren im Oktober gering. Nur 16 Prozent der Veloroutennutzer gaben an, dass sie wegen der neuen Trasse mehr Rad fahren würden als vorher. Bei den Viel-Radfahrern (mehr als drei Tage wöchentlich) waren es 24 Prozent.

Rücksichtnahme: Gefragt wurde auch danach, ob die Rücksichtnahme unter den verschiedenen Verkehrsteilnehmern zugenommen hat. Auch hier das Fazit: Wer viel Rad fährt, bewertet die Effekte deutlich positiver als diejenigen, die vor allem auf das Auto setzen.

Die Gefahren: Gefragt wurde auch nach den Hauptgefahren, die auf der Veloroute bislang beobachtet wurden. Rund 55 Prozent der Radfahrer gaben an, sie hätten gefährliche Situationen während der Fahrt neben Autofahrern erlebt. Rund einem Drittel ging dies beim Überholen anderer Radfahrer so, einem Fünftel beim Halten an der Ampel. Als problematisch erachten einige Radfahrer auch (in absteigender Reihenfolge) geparkte Fahrzeuge auf der Veloroute, Abbieger an Einmündungen und Kreuzungen sowie Situationen beim Einparken. Autofahrer hingegen erleben vor allem Situationen beim Abbiegen als gefährlich (knapp 80 Prozent) sowie beim Einparken und Fahren (beide rund 50 Prozent). Deutlich seltener genannt wurden (in dieser Reihenfolge) Gefahren durch regelwidrig fahrende Radfahrer, Staus, Engstellen und rücksichtlose Autofahrer.

Weitere Kritikpunkte: Die Befragten konnten auch eigene Kritikpunkte nennen. Dazu zählen etwa Zweifel, dass sich eine Rettungsgasse bilden lässt, und Probleme an den Engstellen für Radfahrer in Kreuzungsbereichen wie dem auf Höhe Eichstraße. Kritisiert wurden zudem fehlende Parkplätze und der Umstand, dass Taxis nicht mehr vor den Häusern halten und insbesondere Ältere ihre Einkäufe nicht auf kurzem Wege ins Haus tragen könnten. Einige irritieren auch die vielen Markierungen. „Es ist extrem anstrengend, beim Abbiegen keinen Fußgänger zu überfahren, weil man mit dem Schulterblick zwecks Fahrradfahrer ausgelastet ist“, merkte eine Person an.

Neue Vorschläge: Gefragt wurde auch nach Ideen und Verbesserungsvorschlägen für die Veloroute. Dazu zählt etwa der Vorschlag, Radfahrern an Ampeln vor Autofahrern Grün zu geben, um den Kreuzungsbereich vor dem Abbiegen der Autos zu räumen. Auch sollten Gullys und Löcher von der Veloroute entfernt und Parkmöglichkeiten für Anwohner – etwa „auf dem Gelände der ehemaligen Kfz-Werkstatt“ – geschaffen werden. Ein anderer Teilnehmer mahnte: „Sinnvoller wäre die Einteilung Kfz-Fahrbahn – Parkstreifen – Radweg – Fußgänger.“

Händler sind unzufrieden

Das Urteil der Gewerbetreibenden, die separat befragt wurden, zur Veloroute ist vernichtend: Von den 32 Teilnehmern beurteilten rund 86 Prozent die neue Situation negativ, 7 Prozent äußerten sich zustimmend. Hauptkritikpunkte sind mehr Staus, Lärm und Abgase, fehlende Parkplätze und Regelverstöße von Radfahrern.

Die Befragung ist nur ein Teil der wissenschaftlichen Begleitung des „Stadtexperiments“ Veloroute. Die Stadt kündigt für Ende Mai eine zweite Erhebung an. Ausgewertet sei inzwischen auch die Verkehrszählung, die Zahlen sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Ebenfalls im Mai sei eine zweite Zählung geplant. „Danach muss entschieden werden, ob das Ganze dauerhaft installiert werden soll oder ob es nur ein Experiment war“, erläuterte Stadtbaurat Axel Grüning bei der Präsentation.

