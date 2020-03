Wer wegen der Corona-Krise Hilfe beim Einkaufen braucht, kann sich ab Mittwoch auch an die Stadt Laatzen wenden. Die Verwaltung bietet einen Einkaufsservice für die Stadtteile an, in denen es noch keine Hilfsangebote gibt. Die Hotline ist unter Telefon (0511) 8205-4444 montags bis freitags erreichbar.