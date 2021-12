Laatzen-Mitte

Wer im Stadtgebiet mit dem Fahrrad unterwegs ist hat nicht zwingend eine Luftpumpe griffbereit, wenn er sie braucht, zumal eine mit passendem Ventilaufsatz. Generell fehlt mitunter Werkzeug, um Sattelhöhen verstellen oder generell kleinere Reparaturen am Drahtesel vorzunehmen zu können. Doch das soll sich ändern. Die Stadt Laatzen, die in fahrradfreundliche Infrastruktur investiert, will zeitnah eine öffentliche und für Nutzer kostenlose Fahrradreparaturstation mit einer Grundausstattung an Werkzeug vor dem Rathaus installieren.

„Dies ist die erste Station, die im Stadtgebiet aufgebaut wird“, betont Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. Die Konstruktion, die einem Spind ähnelt, ist 1,34 hoch und 44 Zentimeter breit: ein Modell des polnischen Herstellers Imbombo Ride & Be Happy. Neben einer Luftpumpe mit verschiedenen Aufsätzen enthält sie gleichfalls mit Drähten an der Station befestigte Schraubendreher verschiedener Art, diverse Doppelmaulschlüssel, einen verstellbaren Maulschlüssel sowie Inbusschlüssel und Reifenheber.

Die Station macht eine schnelle Reparatur des Fahrrads möglich. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Zudem gibt es zwei Holme mit Griffen auf der Station, an denen das Rad bei Bedarf aufgehängt werden kann. Zu nutzen sein soll der Reparaturstandort rund um die Uhr, sagt Hanenkamp-Ley: „Die Station ist jederzeit zugänglich.“ Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 1.700 Euro. Die Installation übernimmt der Betriebshof.

Zwar ist die Reparaturstation schon ausgeliefert, derzeit harrt sie aber noch in einem Lagerraum im Rathaus aus. Grund. Sie muss auf einem Betonfundament verschraubt werden, das erst vor wenigen Tagen gegossen wurde – und zwar rechts neben dem Haupteingang am Marktplatz. Der Beton müssen richtig aushärten, sagt Hanenkamp-Ley. Je nach Temperatur und Witterung, dauere das entsprechend lange. Die Stadt hoffe, die Station noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können.

In der Region sind allein in diesem Jahr an verschiedenen Standorten ähnliche öffentliche Reparaturstationen installiert worden, darunter in Garbsen bei Homeyers Hof und in Wunstorf beim Spar- und Bauverein. Bereits seit zwei Jahren gibt es eine Reparaturstation am S-Bahn-Haltepunkt in Seelze.

Stadt Laatzen will weitere Stationen aufbauen

Dem Willen der Ratspolitik in Laatzen nach wird die neuen Station am Markplatz nicht die einzige im Stadtgebiet bleiben. Vielmehr sollen zur Stärkung des Radverkehrs insgesamt drei Fahrrad-Reparaturstationen dezentral errichtet werden. „Als mögliche Standorte sind die hochfrequentierten Streckenabschnitte in Laatzen-Mitte oder Alt-Laatzen, zwischen Rethen und Gleidingen sowie in Ingeln-Oesselse zu prüfen“, heißt es in dem von Jonas Seidel unterzeichneten Antrag der SPD-Mehrheitsgruppe. Welche weiteren Standorte hinzukommen ist noch unklar. Die Stadt will zunächst Erfahrungen mit der Station am Rathaus sammeln.

Von Astrid Köhler