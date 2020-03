Rethen Rockt ist nicht nur der jüngste, sondern der wohl auch am schnellsten wachsende Verein Laatzens: 2019 haben die Mitglieder mit einer beeindruckenden Zahl von Aktionen von sich reden gemacht. Neu hinzukommen sollen 2020 unter anderem eine AG zum Rethener Park und ein Letzte-Hilfe-Kurs.

2019 gab es beim Maifest Zuckersüßen am Stand von Rethen Rockt. Auch in diesem Jahr will das Team dabei sein. Quelle: Stephanie Zerm