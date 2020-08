Grasdorf

Vor gut einem Monat ist mit dem Hallenbad der letzte Bereich des Aqualaatziums wieder in Betrieb gegangen. Doch durch die zeitweise Schließung und die anschließende Beschränkung der Besucherzahlen hat die Bade- und Saunalandschaft bis jetzt nur etwa die Hälfte der Eintrittskarten wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauft. Die Zahl der Gäste ist von gut 322.000 auf 158.000 zurückgegangen. Zwar steigen die Zahlen nach Angaben von Badsprecherin Britta Pötter langsam wieder an. Aber noch immer trauten sich viele Menschen nicht in ein Schwimmbad und erst recht nicht in eine Sauna.

Kapazitäten sind nur selten ausgeschöpft

Dabei habe das Aqualaatzium in Absprache mit der Stadt und mit dem Gesundheitsamt umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren, versichert Pötter. Dazu zählen neben einer Maskenpflicht im Eingangsbereich sowie in den Gängen und Umkleiden ebenso Höchstgrenzen für den Zutritt zu einzelnen Bereichen. So dürfen ins Hallenbad gleichzeitig nicht mehr als 160 Besucher, an den Badesee noch einmal 40 und in die Sauna höchstens 200. Aber diese Kapazitäten würden selten ausgeschöpft, sagt Pötter. Das passiere allenfalls an einem heißen Nachmittag im Schwimmbad. Damit sich jeder vorab über den jeweiligen Andrang informieren kann, zeigt auf der Internetseite www.aqualaatzium.de eine Ampel, ob noch freie Plätze vorhanden sind.

Das Schwimmerbecken ist in drei Bahnen unterteilt, in denen jeweils bis zu 14 Personen im Kreisverkehr schwimmen dürfen. Quelle: Thomas Böger

Auch innerhalb der verschiedenen Bereiche gibt es Begrenzungen. So ist das Schwimmerbecken in drei Bahnen eingeteilt, in denen jeweils maximal 14 Personen im Kreisverkehr schwimmen dürfen. Und die große Suvi-Sauna, in der sich sonst zu einem Aufguss bis zu 80 Teilnehmer versammeln, ist nur noch für zwölf Gäste zugelassen. Damit sich alle daran halten, stehen vor jeder Sauna sogenannte Flip-Flop-Parkplätze, in denen die Besucher ihre Badeschuhe abstellen. Sind alle Plätze belegt, bedeutet das, dass die Kapazität ausgeschöpft ist und niemand mehr eintreten darf. „Das funktioniert hervorragend“, berichtet Pötter.

Mitarbeiter müssen immer wieder ermahnen

Manche Jugendliche im Schwimmbad seien allerdings nicht so diszipliniert wie die Saunagäste, räumt die Badsprecherin ein. „Die Mitarbeiter sind schon gefordert und müssen immer wieder ermahnen“, schildert sie die Situation. Da falle auch schon mal ein Schimpfwort, wenn sich die jungen Badegäste zu sehr gegängelt fühlten. Aber im Großen und Ganzen würden die Regeln eingehalten. Allerdings musste in Einzelfällen auch schon die Polizei gerufen werden, berichtet Pötter. Schilderungen einer Besucherin, die an einem Schlechtwettertag im Hallenbad ein regelrechtes Chaos beobachtet haben will, kann sie nicht bestätigen. Zwar komme es schon mal vor, dass jemand trotz Verbots vom Beckenrand ins Wasser springe, aber das seien Ausnahmen.

An den Badeschuhen auf den sogenannten Flip-Flop-Parkplätzen vor den einzelnen Saunen kann man erkennen, ob drinnen noch Plätze frei sind. Quelle: Aqualaatzium

Um vor allem die Sauna noch besser auszulasten, hat das Aqualaatzium besondere Angebote eingeführt: Wer im Restaurant einen Vitalshake bestellt, kann an einer kleinen Saunatour teilnehmen, zu der ein Barfußgang durch den Garten ebenso gehört wie eine Kneipp-Anwendung und der Genuss von drei verschiedenen Düften in der Suvi-Sauna – quasi als kleiner Ersatz für die aus hygienischen Gründen zurzeit nicht stattfindenden Aufgüsse.

Erneute Schließung soll verhindert werden

Das Aqualaatzium ist trotz der Einnahmeverluste vorerst nicht von einer Insolvenz bedroht, die Stadt – ihr gehört die Trägergesellschaft – würde ein Defizit abdecken. Pötter sieht eine Gefahr eher in der wieder steigenden Zahl von Infektionen. „Wir glauben nicht, dass es schnell besser wird“, sagt sie, „aber wir müssen alles tun, damit es nicht wieder zu einer Schließung kommt.“

Von Thomas Böger