Hannover

Wegen sexuellen und schweren sexuellen Kindesmissbrauchs muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht Hannover der 40-jährige Hendrik D. verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich zwischen 2005 und 2014 in 45 Fällen an seiner Tochter vergangen zu haben. D. und sein Anwalt Ronald Meier äußerten sich nicht zu den Tatvorwürfen, allerdings soll der Vater den Missbrauch in früheren Vernehmungen bestritten haben.

Eine Besonderheit des Verfahrens vor der Jugendkammer 1 besteht darin, dass das Gericht zwei aussagepsychologische Gutachterinnen hören wird. Dem Vernehmen nach soll eine Sachverständige die Aussagen der heute 20 Jahre alten Tochter für unglaubwürdig halten, während die andere die schweren Anschuldigungen der jungen Frau für plausibel hält.

Anzeige

Häufig an die Brust gefasst

Die ersten zwei Taten, die die Anklagebehörde dem Mann mit dem voluminösen Vollbart vorwirft, sollen sich 2005 in einer Südstädter Wohnung zugetragen haben; das Mädchen ging damals noch in den Kindergarten. Demnach manipulierte D. unter Mitwirkung der Fünfjährigen an seinem Glied. Weitere 41 Taten, so die Staatsanwaltschaft, spielten sich in den Folgejahren in einer Wohnung in Laatzen ab. Dort soll der 40-Jährige dem Mädchen häufiger an die Brust und in die Unterhose gefasst haben. Wenn sich die Tochter wehrte, hielt sie der Vater fest, um sie weiter berühren zu können.

Weitere HAZ+ Artikel

Die beiden letzten Tatvorwürfe beziehen sich auf zwei Vorgänge, die sich im Badezimmer der Laatzener Wohnung abspielten. Dabei soll der Vater mit ein oder zwei Fingern in die Scheide seiner 13-jährigen Tochter eingedrungen sein.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Das mutmaßliche Opfer machte erst 2018 einer Klassenkameradin und ihrer Mutter gegenüber Andeutungen über den sexuellen Missbrauch vonseiten des Vaters – was die Ermittlungsbehörden auf den Plan rief. Die Eltern hatten sich schon vor längerer Zeit auseinandergelebt und sind geschieden. Auf Antrag von Nebenklage-Anwältin Nicole Thiele wurde die Öffentlichkeit während der Befragung der 20-jährigen Tochter aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes von der Verhandlung ausgeschlossen. Wie der Kammervorsitzende Stefan Lücke nach einer Beratungspause verkündete, erstreckt sich dieser Ausschluss auch auf die Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidiger, während das folgende Urteil dann wieder öffentlich verkündet wird.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll